El Alavés iguala el mejor comienzo de su historia con siete puntos de nueve posibles

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Vitoria, 29 ago (EFE).- El Deportivo Alavés igualó tras el triunfo ante el Villarreal el mejor comienzo de su historia con siete puntos de nueve posibles.

Estos puntos le permitirán dormir en lo alto de la tabla clasificatoria a la espera del resto de resultados.

En la campaña 2001-2002, los albiazules lograron siete puntos sin encajar goles tras ganar al Tenerife y Real Sociedad y empatar ante el Mallorca.

En el curso 1930-31, también ganó dos partidos, ante Arenas de Getxo y Espanyol, y empató uno ante la Real Sociedad, respectivamente, aunque logró cinco puntos porque las victorias sumaban dos puntos. EFE

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