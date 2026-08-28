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Chus Mateo: “Nos faltan horas de vuelo”

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Redacción Deportes, 29 ago (EFE).- El seleccionador español Chus Mateo afirmó que España jugó “con muchos altibajos” y que les “faltan horas de vuelo” tras la derrota de su equipo ante Portugal este viernes en Zaragoza; por lo que se centra en “pasar página pronto” para afrontar el próximo duelo ante Grecia.

“Ha habido muchos altibajos, propios de equipos que no están cohesionados lo suficiente. Nos faltan horas de vuelo y las cogeremos poco a poco”, comentó en referencia a que la selección solo pudo completar tres entrenamientos antes de este partido.

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Con esta derrota, el conjunto de Chus Mateo de momento sigue líder del Grupo I con cinco victorias y dos partidos perdidos.

Sobre Portugal, que venció por primera vez a España en un partido oficial, Mateo declaró que “puede que no tengan jugadores en ACB o NBA, pero han jugado como un equipo, son veteranos y saben jugar este tipo de partidos. Tenemos que aprender esta lección”.

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“No hemos sido capaces de mantener esa ventaja o jugar con la disciplina que requiere jugar contra un rival de este nivel”, expresó.

El entrenador lamentó que los estados de forma de los jugadores a estas alturas de la temporada no son los óptimos para afrontar unas ventanas clasificatorias para una Copa del Mundo, pero ya con la vista puesta en el próximo partido ante Grecia aseguró tienen que “pasar página pronto”.

Asimismo, el jugador Darío Brizuela comentó ante los medios que Portugal jugó "mejor, más duro" que España y que les ganaron "la batalla del rebote y las pérdidas”.

“Cuando te dominan el rebote, pierdes balones, los balones divididos son para ellos... No hemos hecho un buen partido”, continuó el escolta que anotó 19 puntos.

‘La Familia’ deberá seguir luchando por clasificarse al Mundial de Catar 2027 y tendrá el próximo lunes en Atenas la oportunidad de resarcirse y recuperar mejores sensaciones ante la Grecia de Spanoulis, que este viernes cayó derrotada ante Ucrania. EFE

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