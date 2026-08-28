Anselmi: “No se pueden regalar 45 minutos”

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Santander, 28 ago (EFE).- El entrenador del Elche, Martín Anselmi, afirmó que “no se pueden regalar 45 minutos”, tras la derrota de su equipo ante el Racing de Santander (3-2), en la que el conjunto ilicitano se fue al descanso perdiendo por tres tantos.

“La forma en la que competimos durante la segunda parte es la que nos va a acercar a tener resultados, pero en el fútbol se juegan 90 minutos y no se pueden regalar 45”, destacó Anselmi.

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El Elche cayó derrotado (3-2) frente al Racing en un partido en el que, tras haber ido perdiendo 3-0 al descanso, recortó distancias con dos tantos en un minuto y a diez del final, pero no consiguió puntuar en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

El técnico argentino cree que su equipo reaccionó “tarde” y que en el fútbol “no se puede no estar presente en el juego durante la primera mitad porque es mucho tiempo”.

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“Luego competimos y nos acercamos a lo que queremos ser”, apostilló.

Sobre el esquema del equipo, que jugó con dos delanteros durante la segunda mitad, explicó que así el equipo tuvo “más peso en el área rival” y señaló que analizará el partido para decidir si esos ajustes “acercan al Elche al equipo” que quiere ser.

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Al ser preguntado por la charla del descanso, Anselmi reveló que pidió al equipo “empezar de cero y entrar a competir” en la segunda mitad. “No les dije más”, añadió.

El técnico del Elche restó importancia al cierre del mercado de traspasos y se queda “con el foco en el partido y con lo que se puede mejorar a partir de mañana”. EFE

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aas/ism

(foto)