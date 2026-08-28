Santander, 28 ago (EFE).- El delantero del Racing de Santander Andrés Martín sufre un esguince en la rodilla derecha, ha informado el club en un comunicado tras el encuentro de este viernes ante el Elche.
El periodo de baja dependerá de la evolución de su lesión, aunque la primera estimación indica que será entre seis y ocho semanas, añade el comunicado.
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Martín tuvo que ser sustituido en el minuto 59 del partido y tras acabar el encuentro, el atacante verdiblanco fue sometido a pruebas de imagen, que han confirmado el esguince. EFE
aas/plv
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