Álvaro Cervera: "Dos jugadas inclinan la balanza del partido, pero no el cómputo global"

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Santa Cruz de Tenerife, 28 ago (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, explicó en el pospartido que salió satisfecho de lo visto este viernes en el Heliodoro a pesar del resultado, el equipo "le gustó", afirmó que "la primera parte estuvo muy bien" y lo único que decantó la balanza hacia el lado rival "fue solo una jugada".

Cervera mostró positivo tras la primera derrota de la temporada del CD Tenerife, en un partido en el que los suyos trabajaron bien y solo fueron superados por una individualidad de Nikita Iosifov, que se inventó un control orientado de espuela, en carrera, que pudo mantener hasta línea de fondo y asistir a Sarco para el único tanto del encuentro.

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"Son jugadores muy rápidos y hábiles", reconoció del Real Sporting, aunque explicó que no consiguieron "ser peligrosos", por lo que su lectura de partido es positiva ya que, además, los blanquiazules "hicieron lo que teníamos pensado desde el vestuario".

"La Segunda División tiene estas cosas, aunque piensas que no son superiores a ti, te pueden ganar en una jugada", explicó el técnico del club isleño, que reafirmó que su rival únicamente generó peligro real en la jugada del gol anulado y del 0-1, y que ambas fueron "idénticas", a lo que también añadió que fue "más acierto del jugador de ellos que un error nuestro".

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Declaró que cuando planifica un partido junto a su cuerpo técnico, él no puede decidir "cuándo hay que meter la pierna, centrar o tirar", por lo que no cree que le haya faltado nada al Tenerife en el día de hoy, salvo esa suerte a veces necesaria en el fútbol.

"En la banda derecha tenemos un pequeño problema, todos los jugadores que tenemos con cierta rapidez, les gusta jugar en la banda izquierda, que está cubierta con Nacho", ha respondido sobre su gestión con los extremos y, sobre todo, por ese costado, a lo que complementó que, los que juegan ahí, "no es su mejor posición" y el equipo tiene la "profundidad" que busca, pero no el "mayor rendimiento que podemos sacar" de cada futbolista.

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Explicó que el Sporting tiene "bastante criterio con balón en el medio", y que esas dos jugadas comentadas "inclinan la balanza del partido, pero no el cómputo global", ya que la primera fue "un saque del portero, que le da en la mano" y la segunda fue "un balón profundo".

"No ha sido un partido desnivelado, una jugada en concreto ha sido la que ha desestabilizado el marcador pero, para mí, que todos los partidos que perdamos que sean así", continuó el director técnico blanquiazul.

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Hizo hincapié en que, a pesar del 0-1, "ellos no se nos han tirado encima" pero, "si no marcas, estos equipos van a tener mínimo una clara", como ha sucedido en el encuentro y la consiguen materializar. EFE

AM/cmm