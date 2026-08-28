Alemania, rival de España en la final del Mundial tras ganar a Argentina (2-1)

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Redacción Deportes, 28 ago (EFE).- La selección alemana masculina de hockey hierba se convirtió en la adversaria de España en la final del Mundial de Países Bajos y Bélgica tras ganar su encuentro ante Argentina por 2-1.

El combinado sudamericano no pudo con Alemania en un encuentro muy igualado desde le inicio y tras el primer cuarto sin goles, Justus Wigand abrió el marcador en el minuto 32 (1-0).

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Argentina reaccionó y consiguió igualar el marcador en el tercer cuarto. Tomás Domene apareció en el minuto 45 para poner el 1-1 y devolverle la igualdad en el argentino.

Sin embargo, Alemania volvió a golpear en el tramo final. Paul-Philipp Kaufmann, a los 53, marcó el segundo tanto alemán y estableció el 2-1 definitivo.

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El conjunto argentino buscó el empate durante los últimos minutos y llegó a disponer de un penalti-córner, pero no logró convertirlo.

Con este resultado, Alemania se clasificó para la final del Mundial contra España este domingo a partir de las 16.30 horas, mientras que Argentina disputará el partido por el tercer puesto contra Países Bajos. EFE

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