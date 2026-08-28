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5-1. Luis Díaz marca en goleada del Bayern al Stuttgart

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Berlín, 28 ago (EFE).- El Bayern abrió este viernes la Bundesliga goleando al Stuttgart por 5-1 con tantos de Davot Upamecano, Michael Olise, uno en propia puerta de Josha Vagnoma, Aleksander Pavlovic y otro de Luis Díaz.

Upamecano abrió en el marcador con un remate de cabeza en el primer poste en un saque de esquina lanzado desde la izquierda por Joshua Kimmich y con ese gol el Bayern pareció pasar página a una primera fase del partido que no había sido fácil para los dirigidos por Vincent Kompany.

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El Stuttgar había apostó por marcar al Bayern hombre a hombre en todo el campo y logró atascar el juego de combinación de los bávaros y también que por momentos el partido se jugara cerca del área contraria.

La primera ocasión clara la tuvo el Stuttgart, con un remate de Tiago Tomás desde corta distancia en el minuto 13 que tocó el larguero antes de irse por encima de la portería.

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El Bayer se asomó por primera vez a la portería contraria en el minuto 17 con un lanzamiento de falta de Michael Olise que tocó una escuadra. Luego llegó el gol de Upamecano y el Bayern empezó a controlar del duelo y fabricó varias buenas ocasiones.

El principal responsable de que el Stuttgar se marchara al descanso con un solo gol en contra fue el meta Fabian Bredlow, que se lució con dos paradas espectaculares. La primera en el minuto 26 ante un remate de Luis Díaz tras un gran pase de Harry Kane y la segunda en el 38 a remate de Nathaniel Brown.

Un error de Upamecano en la salida propició el empate del Stuttgart, por medio de Vagnoman con un remate desde corta distancia. Sin embargo, casi a vuelta de correo el Bayern volvió a ponerse con ventaja, con un gol de Olise en el minuto 55 tras un gran pase filtrado de Kimmich.

El tercero también llegó pronto, con gol en propia puerta de Vagnoman, que se resbaló y empujo a su portería un centro de Davies que no hubiera encontrado destinatario.

El Bayern siguió teniendo ocasiones e incluso un gol anulado por el VAR por fuera de juego milimétrico de Olise hasta que llegó el cuarto, marcado por Pavlovic a pase de Ismael Saibari. La jugada la inició Olise con un gran pase a Saibari desde el centro del campo.

En el tiempo añadido llegó el quinto, marcado por Luis Díaz a pase de Saibari tras una recuperación de pelota de Tom Bischof en la mitad del campo.

- Ficha técnica:

5 - Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Minjae Kim (Tah, 84), Davies (Stasinic, 74); Kimmich, Pavlovic (Bischof, 84); Olise, Brown (Saibari, 61); Luis Díaz; Kane (Karl, 84).

1 - Stuttgart; Bredlow; Jeltsch, Chabot (Stergiu, 74), Hendriks; Vagnoman, Prömel, Stiller, Mittelstädt; Tiago Tomas (Leweling, 62), Undav, (El Khannous, 74) Pejnovic (Demorovic, 62)

Goles: 1-0, min 21, Upamecano. 1-1, min 53, Vagnoman. 2-1, min 55, Olise. 3-1, min 57, Vagnoman, en propia puerta. 4-1, min 82, Pavlovic. 5-1, m.92, Luis Díaz.

Árbitro: Sören Storks. Amonestó a Chabot, Jeltsch y Minjae Kim.

Incidencias: partido de la primera jornada de la Bundesliga disputado en el Allianz Arena de Múnich. EFE

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