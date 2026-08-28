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2-0. El Milan supera al Venezia en el regreso a San Siro con Gonçalo Ramos de estreno

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Roma, 28 ago (EFE).- El Milan venció este viernes al Venezia (2-0) en su regreso a San Siro en la Serie A, con Luka Modric como titular, gracias a un gol de Gonçalo Ramos, uno de los grandes fichajes del mercado, que estrenó así su cuenta goleadora con su nuevo equipo, y otro en propia puerta.

Jornada importante para San Siro. Volvió el Milan a la Serie A con un lavado de cara y una reestructuración deportiva tras quedar quinto la pasada campaña, debutó Rúben Amorim en el banquillo 'rossonero', regresó Modric al once inicial y se dedicó un homenaje sentido y bello de todo el estadio a Franco Baresi, el histórico capitán fallecido el pasado 31 de julio a los 66 años.

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El conjunto local llevó el peso del juego durante la primera mitad, pero no encontró soluciones ante un Venezia compacto y firme en defensa.

El equipo de Amorim dominó la posesión y la llegada a portería, aunque le faltó precisión. Por las botas de Modric pasó la circulación y por las de Gonçalo Ramos, que también se estrenó en San Siro, varias jugadas de peligro sin conseguir abrir el marcador. El nigeriano Samuel Chukwueze fue el más determinante por la banda derecha.

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El equipo que dirige Giovanni Stroppa, recién ascendido, replegado y también con alguna llegada, mantuvo el empate sin goles al descanso en una primera parte falta de ritmo, de concreción y de precisión.

Tras el descanso, los locales intensificaron su presión y se acercaron al 1-0 con un remate de Yunus Musah que se estrelló en el larguero en el minuto 55. Amorim buscó también más presencia ofensiva con la entrada de Adrien Rabiot y Alexis Saelemaekers, mientras que el conjunto visitante trató de aprovechar los contragolpes.

Ramos, ex del PSG, al final encontró su premio a la insistencia en el minuto 69. El delantero definió con calidad tras recibir un pase entre los defensas de Saelemaekers, cruzó el balón en diagonal, a contrapié, hacia el segundo palo del portero para abrir el marcador y devolver la tranquilidad a San Siro.

El Milan mantuvo el control del encuentro en el tramo final y gestionó con solvencia su ventaja, con un Venezia incapaz ya de inquietar la portería local. A falta de dos minutos para el final, un gol en propia puerta de Redouane Halhal tras un rebote desafortunado para el Venezia selló el segundo en el marcador.

Los venecianos viajan en la jornada 3 al centro del país, a la región de Lazio, para enfrentarse al Frosinone, otro recién ascendido, mientras que el Milan visita en Turín el feudo del Juventus.

-- Ficha técnica

2 – Milan: Maignan; Gila (Gabbia, m.87), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (Jashari, m.74), Musah, Bartesaghi (Estupinan, m.87); Loftus-Cheek (Saelemaekers, m.59), Cisse (Rabiot, m.59); Ramos.

Entrenador: Rúben Amorim.

0 – Venezia: Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic (Halhal, m.48+); Hainaut, Kike Pérez (Rrahmani, m.80), Busio, Basic (Sohm, m.65), Haps (Correia, m.66); Yeboah (Lauberbach, m.80), Akor Adams.

Entrenador: Giovanni Stroppa.

Goles: 1-0, m.69: Ramos. 2-0, m.89: Halhal, en propia puerta.

Árbitro: Gianluca Manganiello. Mostró tarjeta amarilla a Pavlovic (m.71) por parte del Milan y a Schingtienne (m.27), Pérez (m.48) y Haps (m.54) por parte del Venezia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazzaa (San Siro) de Milán (norte de Italia). Antes del inicio del partido se rindió un homenaje a Franco Baresi, fallecido el pasado 31 de julio a los 66 años. EFE

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