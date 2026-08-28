0-4. Luis Suárez firma un doblete en la goleada del Sporting sobre el Rio Ave

Guardar

Lisboa, 28 ago (EFE).- El internacional colombiano Luis Suárez alargó su racha anotadora con el Sporting y este viernes firmó un doblete en la goleada sobre el Rio Ave (0-4), en el partido que abrió la cuarta jornada de la Liga Portugal.

El Sporting, que será rival del Barcelona en la Liga de Campeones, logró su primer gol en el minuto 5, cuando un pase en profundidad de Issa Doumbia llegó a los pies de Flávio Gonçalves, quien envió el balón al fondo de la red.

PUBLICIDAD

Gonçalves, la nueva joya de la Academia Cristiano Ronaldo -la cantera del club-, volvió a ser clave en el 19', con un centro en arco para Geny Catamo en el área, y el mozambiqueño, con un potente remate, amplió la ventaja de los 'leones'.

Catamo rozó el doblete en el 26', pero el balón rebotó en el poste, y Suárez, en el lugar correcto en el momento adecuado, llegó al rebote y marcó la tercera diana del Sporting.

PUBLICIDAD

El internacional colombiano volvió a anotar en el 37', con un cañonazo de primeras desde el semicírculo del área tras un pase del uruguayo Maxi Araújo.

Luis Suárez, el máximo goleador de la última edición de la Liga Portugal, vuelve a cobrar impulso después de haber comenzado el curso en el banquillo y en medio de rumores sobre una supuesta salida del club.

PUBLICIDAD

Tras una primera parte de máxima eficacia -cuatro goles en cuatro remates a puerta-, el Sporting de los españoles Santi Altimira e Iván Fresneda levantó el pie del acelerador y mantuvo el marcador sin cambios hasta el pitido final. EFE