0-1. El Sporting frena el buen arranque del Tenerife en su primera salida de El Molinón

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Santa Cruz de Tenerife, 28 ago (EFE).- El Sporting de Gijón frenó en seco este viernes el buen arranque del Tenerife en LaLiga Hypermotion y sumó tres puntos fuera de El Molinón en su primera salida de la temporada (0-1).

Primera parte de oficio por parte del Tenerife, que aguantó el juego de un Sporting que mantuvo mucho la pelota, pero no consiguió hacer mucho daño con ella, en gran parte gracias al acierto defensivo de los locales.

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Víctor Moreno empezó a destacar y a ser muy participativo con la pelota, generando muchas dudas en la defensa rival y tuvo una ocasión clarísima tras una buena jugada individual en la que dejó por el camino a varios defensores y se plantó solo ante Rubén Yáñez, pero disparó al 'muñeco' para la suerte de los visitantes (m.13).

El Sporting no generaba peligro, salvo algunas llegadas tímidas que no supusieron problema alguno para la zaga blanquiazul, hasta que apareció el futbolista que más lo había intentado por parte de los visitantes, Iosifov, que con una buena bicicleta se quitó de encima a su par y puso un balón medido a la llegada en segunda jugada de Guille Rosas, que marcó por antes del descanso, pero el tanto fue anulado tras la intervención del VAR por mano previa de Konrad.

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En el segundo tiempo, el Sporting empezó a apretar desde la salida para proponer algo más de fútbol y verticalidad aprovechando la posesión de la pelota.

En el minuto 68, tras un control exquisito, Iosifov llegó hasta la línea de fondo para servir prácticamente en bandeja el balón a Sarco, que logró el 0-1 tras apenas 10 minutos en el terreno de juego.

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El Tenerife intentó devolver el golpe, pero no estuvo preciso y sus futbolistas se mostraron cada vez más erráticos y ansiosos tanto en la toma de decisiones como en la ejecución de las mismas.

- Ficha técnica:

0 - CD Tenerife: Dani Martín; César, Landázuri, José León, David Rodríguez; Baba Diocou (Noel López m.46), Jesús Álvarez, Juanjo (Krdzalic m.74), Nacho Gil (Dani Fernández m.74); Enric Gallego (Pecar m.81), Víctor Moreno (De Miguel m.81).

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1 - Real Sporting: Rubén Yáñez; Guille Rosas, Duñabeitia, Pablo V., Cuenca (Diego Sánchez m.58); Konrad (Sarco m.58), Alexandre, Nacho Martín (Loum m.46), Iosifov; César Gelabert (Iker m.78), Juan Otero.

Gol: 0-1, M.68: Sarco.

Árbitro: Daniel Miranda (Comité Territorial Extremeño). Amonestó al local David Rodríguez (m. 91) y a los visitantes Guillermo Rosas (m. 44), Nacho Martín (m. 46), Pablo Vázquez (m.56), Loum (m.60) y Duñabeitia (m.63).

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Incidencias: Partido de la tercera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 17.131 espectadores. EFE

AM/ism