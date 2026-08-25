Un hombre fallece arrollado por su propio coche, que no tenía puesto el freno de mano

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Toledo, 25 ago (EFE).- Un hombre ha fallecido en el embalse de Buendía, en Cuenca, arrollado por su propio coche, que no tenía puesto el freno de mano y se le vino encima arrollándolo.

El suceso ha ocurrido a las 21:15 horas de este lunes en el embalse de Buendía, cerca de la zona de acceso desde la carretera CM-2000, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

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El hombre estaba pescando y detrás de él se encontraba el coche, que no tenía puesto el freno de mano, se desplazó y lo arrolló, quedando atrapado debajo.

Los bomberos de Tarancón (Cuenca) sacaron el cuerpo de debajo del vehículo y el médico de urgencias solo pudo certificar el fallecimiento.

También acudió al lugar del accidente la Guardia Civil. EFE