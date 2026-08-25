Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La francesa Diane Parry vence a la croata Vekic, sexta favorita, en Abierto de Monterrey

Guardar

Monterrey (México), 24 ago (EFE).- La francesa Diane Parry, raqueta 50 del mundo, se recuperó de un set en contra para derrotar este lunes por 6-7(5), 6-4, 6-1 a la croata Donna Vekic, sexta favorita, en el Abierto de tenis de Monterrey, torneo 500 de la WTA.

En un primer parcial en el que las dos jugadoras mostraron su mejor tenis en los momentos de apuros, Vekic impuso condiciones con su saque en el 'tie break' y se lo llevó 7-5.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, Parry creció. Quebró el servicio de su oponente en el primer juego, fue paciente desde la devolución y con un 88 por ciento de puntos ganador con el primer saque, ganó por 6-4.

La francesa sacó provecho de su buen momento anímico, quebró en los juegos tercero, quinto y séptimo para clasificarse a los octavos de final, fase en la que enfrentará a la ucraniana Oleksandra Oliynikova.

PUBLICIDAD

La jornada de este lunes fue de malos resultados para las tenistas latinoamericanas, con las derrotas de la colombiana Camila Osorio y la mexicana Renata Zarazúa.

Osorio no encontró jamás su mejor tenis y cayó por 6-1, 6-2 ante la estadounidense Ann Li, quinta preclasificada, que lastimó el servicio de la sudamericana, con nueve doble faltas y un porcentaje de primeros servicios de apenas el 54 por ciento.

Zarazúa luchó más, pero igual fue eliminada, por la danesa Clara Tauson, por 3-6, 6-3, 6-0.

Apoyada por los aficionados, Zarazúa fue mejor en el primer set, que se llevó luego de quebrar el saque de la europea en los juegos siete y nueve.

Tauson creció en el segundo parcial en el que no dio oportunidades de quiebre a la mexicana, que no se levantó y fue borrada en el cierre.

En los otros partidos, la indonesia Janice Tjen superó por 2-6, 6-3, 7-6(5) a la ucraniana Dayana Yastremska y la estadounidense Alycia Parks venció por 2-6, 6-4, 6-4 a la croata Petra Marcinko.

Mañana se jugará la segunda ronda del torneo que transcurre en pista dura con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.EFE

(fotos)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lucas, de Andy y Lucas, se pronuncia sobre su nueva operación estética: “Por fin me miro al espejo y me veo con perfil de nariz”

El cantante ha hablado con el programa ‘El verano se mueve’ sobre su estado actual mientras se recupera en Turquía

Lucas, de Andy y Lucas, se pronuncia sobre su nueva operación estética: “Por fin me miro al espejo y me veo con perfil de nariz”

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

Del hospital dependen 475.000 vecinos. El objetivo es priorizar las ecografías de los hospitalizados y como no hay medios suficientes externalizar las que se ordenan desde los 19 centros de salud adscritos. Sanidad quiere pagar un máximo de 22 euros por prueba

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

La patronal hotelera Hosbec advierte de que el precio que abona el programa (entre 28 y 30 euros por persona al día) queda por debajo de los 35 euros que cuesta operar un establecimiento de tres o cuatro estrellas en temporada baja

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

Las impactantes imágenes que están dejando las tormentas en Europa: el tornado en Francia, las palomas muertas en Tarragona o las avionetas volcadas en Italia

La peor situación se ha vivido en el sur francés, donde el fenómenos ya ha provocado al menos 41 heridos y daños en 300 viviendas

Las impactantes imágenes que están dejando las tormentas en Europa: el tornado en Francia, las palomas muertas en Tarragona o las avionetas volcadas en Italia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Ceuta trastoca el calendario de la remontada de Sánchez con presupuestos en juego, un decreto de vivienda y dos cara a cara con Trump

Diabetes, tensión arterial, tobillos con tornillos... La Policía ignora a los jueces y evita incorporar a la Escuela de Ávila a alumnos con sentencias favorables excluidos en la prueba médica

Crisis de Ceuta: los hackers ‘Jabaroot’ cumplen su amenaza y filtran decenas de miles de nombres de la inteligencia marroquí

ECONOMÍA

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

Una mujer belga recibe una pensión de tres países distintos, pero vive en una casa social: “Me gustaría disfrutar de mi jubilación sin preocuparme por la próxima factura”

Cobrar la pensión y seguir trabajando: así funciona la nueva jubilación activa en 2026 que abre la puerta a más trabajadores

DEPORTES

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas

Erola Jons, la influencer que ha protagonizado la primera polémica de La Vuelta a España: las incómodas preguntas a Pogacar