Evolución favorable del incendio de Las Tres Villas (Almería) tras el trabajo nocturno

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Almería, 25 ago (EFE).- La evolución del incendio forestal originado este lunes en el término municipal de Las Tres Villas (Almería) es "favorable" tras las tareas de extinción desarrolladas durante toda la noche, que se han considerado "fructíferas", según ha avanzado este martes el delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Francisco Góngora.

En unas declaraciones sobre el estado de la emergencia, el delegado ha trasladado un mensaje de "prudencia" y "tranquilidad", y ha confirmado que, en principio, no hay previsión de que se vayan a registrar daños en las viviendas de las 17 personas que fueron desalojadas de manera preventiva por el avance del fuego.

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Góngora ha explicado que las actuaciones se dirigen desde el Puesto de Mando Avanzado, desde donde se coordina a los 125 efectivos que integran este dispositivo. Asimismo, ha recordado que durante la jornada anterior estuvieron operando 12 medios aéreos hasta que la puesta de sol obligó a su retirada.

En el lugar continúan trabajando de manera ininterrumpida para dar el fuego por estabilizado "cuanto antes" efectivos del Plan Infoca, Guardia Civil, la unidad de Policía Adscrita, Bomberos del Poniente y distintos servicios de emergencias y Protección Civil.

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El delegado ha agradecido expresamente el "enorme esfuerzo, la profesionalidad y la coordinación" de todos los miembros del operativo que continúan desplegados en la zona, aunque ha insistido en que "hay que seguir siendo muy prudentes" hasta que el incendio esté controlado. EFE

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