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Los incendios arrasan unas 116.500 hectáreas agrarias en 10 años, casi 16.000 solo en 2026

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Madrid, 20 ago (EFE).- Los incendios han arrasado más de 116.500 hectáreas agrícolas en la última década, casi 16.000 solo en lo que va de año, según los datos difundidos este jueves por la entidad de seguros agrarios Agroseguro.

Desde el pasado enero y hasta el 17 de agosto, las declaraciones de siniestro por incendio en explotaciones del sector primario recibidas por Agroseguro se sitúan en 15.842 hectáreas, sobre todo agrícolas.

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Esta superficie es ya la segunda más elevada de los últimos diez años -solo superada por 2025- y confirma la incidencia de los incendios sobre las producciones agrarias durante las últimas dos campañas, según la entidad.

Agroseguro ha apuntado que las indemnizaciones pueden superar los dos millones de euros cuando acabe 2026.

Las cerca de 16.000 hectáreas afectadas este año son una cifra provisional que "previsiblemente seguirá aumentando" a medida que los agricultores sigan comunicando los daños sufridos en las últimas semanas, una vez que han podido acceder a las zonas y explotaciones afectadas, de acuerdo con un comunicado.

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En total, sumando la superficie agrícola declarada con siniestro en 2026, se han superado las 116.500 hectáreas agrícolas quemadas en la última década, periodo en el que la entidad habrá abonado, previsiblemente, más de 22 millones de euros en indemnizaciones por daños provocados por el fuego y los incendios en cultivos agrícolas y en cabañas ganaderas.

Además, se han recibido 593 declaraciones de siniestro por incendio en explotaciones ganaderas en estos últimos 10 años (12 en lo que va de 2026), sin tener en cuenta el seguro que compensa los gastos de recogida y destrucción de animales muertos.

La superficie declarada con siniestro en 2026 alcanza 41 provincias, con especial incidencia en cuatro de ellas, todas por encima del millar de hectáreas: Sevilla (2.030 hectáreas), Huesca (1.559 hectáreas), Córdoba (1.489 hectáreas) y Lleida (1.454 hectáreas).

Los daños corresponden en más de un 90 % a cultivos herbáceos, aunque se extienden a otra veintena de cultivos, como girasol, leguminosas o frutos secos.

Hasta ahora, el año 2025 encabeza las cifras de mayor superficie agrícola siniestrada, con más de 20.700 hectáreas quemadas, y se debe, principalmente, a los incendios registrados en la comarca de la Segarra (Lleida), con más de un millar de parcelas y 6.345 hectáreas de cereal afectadas.

El año 2022 fue otro de los más destacados, con 15.371 hectáreas declaradas, situadas principalmente en Navarra, donde los incendios registrados en junio provocaron daños en casi 2.000 parcelas de herbáceos y viñedo.

Agroseguro ha recordado que los daños provocados por incendio están cubiertos por el sistema español de seguros agrarios combinados, tanto en producciones agrícolas como ganaderas.

Para los cultivos herbáceos, la producción con mayor superficie asegurada en España y cuya recolección coincide con el verano, la garantía de incendio se extiende a la producción afectada por la creación de cortafuegos preventivos necesarios para las labores de extinción.

El seguro agrario cubre los daños por incendio, independientemente del origen del fuego, mientras Agroseguro ha insistido en que, en caso de incendio, no existe urgencia para comunicar el siniestro.

SINIESTROS POR INCENDIO

Superficie agrícola

asegurada

Siniestros ganaderos

(accidentes)

Indemnizaciones

abonadas

2017

11.362 hectáreas

18

1.532.449 €

2018

9.574 hectáreas

8

1.628.158 €

2019

11.604 hectáreas

7

1.397.106 €

2020

6.474 hectáreas

41

1.121.895 €

2021

10.790 hectáreas

61

1.810.633 €

2022

15.371 hectáreas

11

3.971.705 €

2023

5.782 hectáreas

15

1.017.761 €

2024

9.049 hectáreas

238

3.237.964 €

2025

20.740 hectáreas

182

4.796.067 €

Total 2017-2025

100.746 hectáreas

581 siniestros ganaderos

20.513.739 €

2026 (a 17/08)

15.842 hectáreas

12

~2,1M€

estimación

Total 2017-2026

116.588 hectáreas

593 siniestros ganaderos

~22.615.000 €

Siniestros por incendio 2017-2025 Seguros agrícolas + seguros pecuarios

CC.AA.

Indemnizaciones

abonadas

Andalucía

5.465.335 €

Castilla y León

3.124.746 €

Extremadura

2.749.470 €

Castilla-La Mancha

2.744.141 €

Cataluña

1.820.646 €

Navarra

1.700.838 €

Aragón

857.113 €

Galicia

729.466 €

Madrid

399.275 €

Islas Canarias

354.951 €

Comunidad Valenciana

268.651 €

Resto

299.106 €

Total 2017-2025

20.513.739 €

Total 2017-2025 + Estimación 2026

~22.615.000 €

EFEAGRO

jjr/bds/jlm

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