El Real Madrid lidera el fútbol en valor de marca y el Barça conserva el segundo puesto

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Redacción deportes, 20 ago (EFE).- El Real Madrid mantiene por tercer año consecutivo el título de marca de club de fútbol más valiosa y fuerte del mundo, con una valoración de 2.400 millones de euros, un 25 % más que el año anterior, mientras que el Barcelona conserva la segunda posición con un valor cercano a los 2.000 millones, según el informe 'Football 50 2026' de Brand Finance.

El estudio refleja, además, el crecimiento récord del negocio de las grandes marcas del fútbol: las 50 más valiosas alcanzan conjuntamente los 23.900 millones de euros, el mayor incremento anual desde que comenzó a elaborarse esta clasificación hace quince años. Los diez primeros clubes concentran casi dos tercios de ese valor, con 14.900 millones.

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El Real Madrid no sólo lidera por valor económico, sino también por fortaleza de marca, con una puntuación de 95,8 sobre 100, la más alta entre los 281 clubes analizados. La consultora vincula esta posición con el alcance internacional del club, su afición, su historia, la presencia de jugadores de referencia y su capacidad para convertir su prestigio deportivo en atractivo comercial.

El Barcelona, por su parte, mantiene el segundo puesto después de incrementar un 15 % el valor de su marca, hasta situarse cerca de los 2.000 millones de euros. Brand Finance atribuye parte de este crecimiento al regreso al Spotify Camp Nou después de más de dos años y a los dos títulos consecutivos de LaLiga.

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La diferencia entre ambos clubes españoles y el resto del fútbol mundial vuelve a quedar reflejada en la clasificación. El Arsenal, que protagoniza el mayor salto entre los grandes, sube cinco posiciones hasta el tercer puesto y alcanza los 1.500 millones de euros tras aumentar un 28 % su valor de marca.

El club londinense se beneficia de su regreso a la cima de la Premier League después de 22 años y de su presencia en la final de la Liga de Campeones.

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El Bayern de Múnich es cuarto, también con 1.500 millones tras crecer un 21 %, mientras que el París Saint-Germain conserva la quinta posición. Manchester City, Liverpool y Manchester United completan los siguientes puestos, y el Chelsea y el Borussia Dortmund cierran el 'top 10'.

El dominio español no se limita a los dos grandes. El Atlético de Madrid asciende hasta la undécima posición mundial después de aumentar un 22 % el valor de su marca, mientras que el Betis protagoniza otro de los avances destacados al subir cinco puestos, hasta el 33, con un crecimiento del 14 %.

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También aparecen entre las 50 marcas más valiosas el Athletic Club, en el puesto 39; el Villarreal, en el 45; y la Real Sociedad, que cierra la clasificación en la posición 50.

En el ámbito de las competiciones nacionales, LaLiga se mantiene como la segunda marca de liga de fútbol más fuerte del mundo, sólo por detrás de la Premier League y por delante de la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1.

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La consultora considera que el reto para el fútbol español pasa ahora por aprovechar la proyección internacional de Real Madrid y Barcelona para reforzar el valor del resto de clubes y de la propia LaLiga, especialmente con el horizonte del Mundial de 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos junto a Argentina, Paraguay y Uruguay. EFE