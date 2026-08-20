El presidente del Hull habla sobre Yeremay: "Quiere venir"

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Londres, 20 ago (EFE).- Acun Ilicali, propietario del Hull City, habló sobre la posible contratación de Yeremay Hernández, atacante del Deportivo de la Coruña, y dijo que aún tienen que convencer al club español, pero que Yeremay quiere jugar en este conjunto de la Premier League.

"Es un acuerdo muy difícil, pero estamos en un punto que parece positivo", dijo Ilicali en una entrevista con la cadena británica BBC. "Es un chico muy joven y este sería un cambio muy importante en su vida, así que quiere saber a dónde vendría. Veremos en tres o cuatro días si este acuerdo se puede cerrar o no. Si ocurre, será un récord para el club, seguro".

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"Tenemos que cerrar la negociación con el club, pero Yeremay quiere venir. Es una decisión vital para él", añadió.

Yeremay, de 23 años, ha atraído el interés de varios clubes en los últimos años, pero el Dépor siempre la ha calificado de intransferible y se ha remitido a su cláusula de rescisión.

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Con once goles, contribuyó a la vuelta del Dépor a Primera división, aunque este lunes fue baja en el estreno de su equipo con empate ante el Elche, por un problema muscular.

Además, el Hull está cerca de cerrar la contratación de Pablo García, del Real Betis.

"Tiene buena pinta. Si nada raro pasa, vestirá nuestra camiseta. Aún quedan flecos por cerrar, pero diría que está hecho al 90 %. Solo quedan unos detalles", afirmó el dirigente del Hull City. EFE

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