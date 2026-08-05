España no logra el 'sorpasso', pero se hace un hueco en la leyenda

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Javier Villanueva

Redacción deportes, 4 ago (EFE).- El equipo español de natación artística no pudo lograr el ansiado 'sorpasso' y tuvo que conformarse con una nueva medalla de plata, la quinta en estos Europeos de París, tras concluir segundo por detrás de Rusia en una final de la rutina acrobática que ya es historia de este deporte.

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Una final que marcará un antes y un después en la evolución de la natación artística, gracias al extraordinario trabajo de españolas y rusas que se adentraron en el futuro con dos ejercicios inolvidables.

Circunstancia que endulzó un poco el siempre amargo sabor de la derrota, ya que las de Andrea Fuentes ganaron este miércoles en la capital francesa algo mas importante que una medalla de oro o de plata, se ganaron el derecho a hacerse un hueco en la leyenda.

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Y es que sólo de legendarios pueden calificarse los 100,2500 puntos que España logró en la impresión artística, una nota nunca lograda por nadie en una impresión artística, tras sumar, nada más y nada menos, que seis dieces, tres en coreografía y tres en interpretación, en esta faceta.

Para siempre quedarán los elegantes movimientos de Iris Tió o el magnetismo de Dennis González que plasmaron sobre el agua toda la "profundidad", ese punto de "dolor pero también de fortaleza" como destacó Andrea Fuentes, que destila el 'Berghain' de Rosalía.

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Pero el equipo español no brilló sólo en esta ocasión en la faceta artística y rozó también la perfección en la ejecución de unas acrobacias en las que no escatimó dificultad y que los jueces premiaron con hasta tres dieces.

Una precisión que permitió al conjunto español, integrado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Dennis González, Lilou Lluis, Paula Ramírez, Sara Saldaña e Iris Tío, lograr una nota de ejecución de 141,9928 puntos para dispararse a un total de 242,2448 unidades.

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Nota que hubiera otorgado, y con claridad, a las de Andrea Fuentes el triunfo y la medalla de oro en cualquier otra competición, pero no en esta, donde las españolas se toparon con una Rusia superlativa.

Si España desde la llegada a la dirección técnica de Andrea Fuentes no sólo quiere ganar, sino también revolucionar la natación artística, repensando todos y cada uno de los elementos de este deporte, Rusia quiere recuperar, en su retorno al panorama internacional, el trono que ocupó durante años.

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Para ello no dudó en recurrir a toda una leyenda como Svetlana Romashina, la deportista más laureada en la historia de la natación artística, pare recuperar el impulso y, sobre todo, el voracidad que parecía haber menguado en las últimas grandes competiciones.

Un instinto ganador que ha llevado a Rusia a bordear, incluso, lo éticamente cuestionable en estos campeonatos, al copiar uno de los elementos que el equipo español realizó en las preliminares en la final de la rutina libre por equipos

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Pero al margen de esta artimaña, el conjunto ruso volvió a demostrar en la final de acrobacias de este lunes que sigue siendo el equipo a seguir tanto a nivel de dificultad como a nivel de ejecución con sus altísimas y veloces acrobacias.

Tal y como dejaron claro los jueces con los hasta seis dieces con los que valoraron la ejecución de la impresionante rutina "Muñecas raras" que presentaron este miércoles en el Centro Olímpico Acuático de París.

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Puntuaciones que llevaron a Rusia a lograr una nota de 148,2221 en la ejecución, que fue clave para que las de Romashina, que sumaron un total de 244,8221 unidades, arrebatasen a España el primer puesto en el podio por tan sólo dos puntos y medio.

Un resultado que llevó al equipo español a contabilizar un total de ocho medallas -1 oro, 5 platas y 2 bronces- en París, tres menos de la que sumó hace un año en los Europeos de Funchal o una menos que las nueve que obtuvo en los Mundiales de Singapur, pero España ganó algo mucho más importante, un lugar en la leyenda al rítmo de Rosalía.EFE

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