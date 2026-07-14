El rey confía en que la selección española vuelva a dar otra alegría esta noche

Barcelona, 14 jul (EFE).- El rey mostró su confianza este martes en que la selección española gane el partido que disputará frente a la de Francia en las semifinales del Mundial de fútbol en Dallas (EE.UU.) y de otra "alegría" a país.

Así lo señaló Felipe VI al término del discurso que pronunció durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona que se celebra en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona y a la que asiste junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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"Espero también, como todos, que nuestra selección española vuelva a darnos otra alegría esta noche…", dijo el rey, lo que fue recibido con un fuerte aplauso por parte de los dos mil asistentes al acto.

EFE

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