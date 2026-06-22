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Supremo constata que Ábalos usó villa en Marbella en pago a trato de favor a Air Europa

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Madrid, 22 jun (EFE).- El Tribunal Supremo considera probado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos encargó a su secretario de Estado, Pedro Saura, una nota informativa en la que se anticipaba la ayuda pública que después recibiría Air Europa, y se benefició de una villa en Marbella por la que no abonó ningún alquiler.

En la sentencia conocida este lunes, en la que el Supremo condena al exministro a 24 años de cárcel por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias hay un capítulo dedicado a la nota de prensa en la que Transportes anticipó que Air Europa recibiría ayuda estatal.

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"Como quiera que las dificultades económicas de la compañía se vieron incrementadas por las exigencias y las amenazas de acreedores, Aldama interesó de Ábalos, a través de Koldo García, que el Ministerio de Transportes emitiera una nota de prensa, en la que, de alguna manera, se anticipara la concesión del rescate, con la finalidad de tranquilizar a los acreedores de la aerolínea", destaca la sentencia.

Ábalos encargó la redacción de la nota a su secretario de Estado, Pedro Saura, que inicialmente se negó pero que posteriormente accedió a redactarla; ese mismo día, Ábalos la envió a su asesor, Koldo García, quien, a su vez, la reenvió a Víctor de Aldama y éste al gerente de la aerolínea, Javier Hidalgo, explica el Supremo.

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El escrito de Transportes, que según recuerda el Supremo "se difundió a determinados medios de comunicación" el 7 de agosto de 2020, explicaba que Air Europa había compartido con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI "detalles de su situación económica y financiera encaminados a compensar el impacto de la pandemia en su balance", si bien en ese momento "no se había decidido "cómo se instrumentaría dicha ayuda".

En su sentencia, el Supremo destaca que la nota consiguió "el objetivo pretendido por Víctor de Aldama y por la compañía Air Europa de tranquilizar a los acreedores de la compañía aérea".

Los magistrados consideran probado que "en pago" a estas gestiones, Aldama cerró el contrato de arrendamiento de una villa en Marbella, firmado el 11 de agosto, en la que el exministro y su familia pasaron las vacaciones de ese agosto.

El juzgado de instancia nº 49 de Madrid ha iniciado diligencias contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación en relación con la ayuda pública recibida por Air Europa, y ha citado al directivo el próximo 3 de julio, tras admitir a trámite una querella de PP y Vox.

Air Europa fue una de las cuatro aerolíneas -junto con Plus Ultra, Air Nostrum y Volotea- a las que SEPI concedió préstamos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas FASEE durante la pandemia de la covid.

La primera en recibir un préstamo fue Air Europa, el 3 de noviembre de 2020, por un importe de 475 millones de euros, que consistió en un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones, y es la única que ya ha devuelto la totalidad de la ayuda más los intereses correspondientes. EFE

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