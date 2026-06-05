Las Ventas homenajea a Ortega Cano con un azulejo que recuerda sus triunfos en esa plaza

Madrid, 5 jun (EFE).- El diestro retirado José Ortega Cano ha sido homenajeado este viernes en la plaza de toros de Las Ventas, donde se ha descubierto un azulejo que reconoce su trayectoria profesional y recuerda sus grandes triunfos sobre la arena de la Monumental madrileña, informa la Comunidad de Madrid en una nota.

"A José Ortega Cano. Alcanzó la cumbre por el camino de la pureza. Entró en la historia al ser el único torero que indultó un toro (Velador) en Las Ventas, donde se forjó figura con cuatro Puertas Grandes", reza la leyenda del mosaico, ubicado en los bajos del tendido 1 de Las Ventas junto al de otros grandes nombres como Andrés Vázquez, Paco Camino, Luis Miguel Dominguín, Palomo Linares o Curro Vázquez, entre otros.

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Ha sido el propio Ortega Cano el encargado de descubrir el azulejo en un acto en el que, además de toreros y amigos como El Soro, David Mora, Victorino Martín o Javier Vázquez, han estado presentes sus hijos José Fernando y Gloria Camila, y representantes políticos como el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Martín.

"Un torero con una gran sensibilidad estética", "ejemplo de lucha, valor y pureza" o "un compañero ejemplar" han sido algunos de los elogios que le han dedicado durante el homenaje, que el propio Ortega Cano ha querido dedicar a la que fuera su mujer, Rocío Jurado, justo cuando se cumplen 20 años de su muerte.

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"A ella le dedico este homenaje porque ha sido mi amor y mi vida", ha manifestado Ortega, quien reconocía también sentirse "muy satisfecho" de lo realizado a lo largo de su carrera, con algunos momentos en los que "quizá no he estado lo brillante que debía" pero "siempre lo hice todo con el corazón".

Antes del momento central de este homenaje se ha celebrado también en el aula cultural Antonio Bienvenida de Las Ventas un coloquio, presentado por el escritor y periodista Andrés Amorós, que ha servido para desglosar la trayectoria del diestro cartagenero y sus grandes triunfos en el coso capitalino.

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Así, se ha puesto en valor los 69 paseíllos que trenzó en Madrid, sus cuatro salidas a hombros por la Puerta Grande y, especialmente, el hito histórico de haber protagonizado en 1982 la faena al toro Velador, de Victorino Martín, el único hasta la fecha al que se la ha perdonado la vida en la considerada como primera plaza del mundo. EFE