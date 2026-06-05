El francés Clemente sufre luxación de codo tras ser aparatosamente cogido en Las Ventas

Madrid, 5 jun (EFE).- El torero francés Clemente sufre la luxación del codo izquierdo como consecuencia de la aparatosa voltereta que le ha propinado el quinto toro de la corrida celebrada este viernes en Las Ventas, vigésimo quinta de la feria de San Isidro.

Según el parte médico, al torero de Burdeos, de 31 años, se le ha procedido a reducir e inmovilizar con férula la extremidad afectada, además de ser atendido de policontusiones. El pronóstico del percance es "grave" y posteriormente ha sido derivado al Hospital la Fraternidad Muprespa, en Madrid, para estudio radiológico.

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El percance llegó ya en las postrimerías de la faena de muleta y después de haberse mostrado el torero muy firme y muy capaz ante un toro con genio de Juan Pedro Domecq, pero en un descuido el astado le prendió por el muslo, dejándole varios segundos colgado del pitón y lanzándole después con violencia sobre el albero.

El espada quedó inmóvil sobre la arena hasta que llegaron las cuadrillas para llevarle a toda prisa a la enfermería de la plaza.

Uceda Leal, como director de lidia, se hizo cargo de la muerte de este animal en un festejo, vigésimo quinto del abono de San Isidro, que completó el sevillano Pablo Aguado. EFE

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