Sanidad considera bajo el riesgo de hantavirus para viajeros que vayan a Argentina o Chile

Madrid, 21 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad considera bajo el riesgo de contagio de hantavirus para los ciudadanos españoles y resto de europeos que vayan a desplazarse a Argentina o Chile, países donde es endémico, aunque ha establecido una serie de recomendaciones para minimizarlo.

Del mismo modo, si se diera un caso importado, la probabilidad de propagación sería muy baja dentro de Europa continental, puesto que los roedores que transmiten hantavirus no se encuentran en esta zona, explica la Dirección General de Salud Pública en una nota informativa destinada a viajeros internacionales.

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Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar una enfermedad poco frecuente, aunque potencialmente grave. La infección se produce habitualmente por contacto con estos animales o con su orina, excrementos o saliva, principalmente a través de la inhalación de partículas contaminadas.

En América pueden provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad respiratoria grave con una tasa de letalidad de hasta el 50 %, mientras que en Europa y Asia, causan la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

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De estos virus, el Andes, presente en la cordillera andina de Argentina y Chile y del que se produjo un brote en el crucero MV Hondius, es el único del que se ha documentado transmisión limitada de persona a persona, en situaciones de contacto estrecho prolongado, a menudo en espacios cerrados, como fue el caso de este buque.

Los síntomas se inician entre una y seis semanas después de haber entrado en contacto con el virus; la enfermedad comienza con fiebre, malestar general y dolores musculares, y la mitad de los pacientes pueden experimentar dolor abdominal, cefalea, náuseas y vómitos. A los pocos días aparecen tos y dificultad respiratoria.

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A día de hoy no existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos para prevenir o tratar la infección.

Pese a que Sanidad estima bajo el riesgo para los viajeros que vayan a trasladarse a zonas endémicas, ha elaborado una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de infección, la primera, evitar el contacto con roedores, tanto vivos como muertos, así como con sus excretas, madrigueras o nidos.

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Igualmente, aconseja almacenar los alimentos en contenedores sellados y mantenerlos fuera del alcance de los roedores, evitar dejar el equipaje u otros enseres en el suelo o dormir directamente sobre él, acampar o pernoctar en zonas cercanas a nidos o madrigueras o en áreas cercanas al hábitat natural de los animales y usar aislantes o tiendas de campaña.

También es recomendable eliminar todos los residuos y depositarlos en contenedores a prueba de roedores, mantener una adecuada higiene de manos, lavándolas con agua y jabón.

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Si al regreso aparecen síntomas compatibles con la enfermedad, Salud Pública emplaza a quedarse en casa, ponerse mascarilla tipo FFP-2, evitar el contacto físico con otras personas y solicitar asistencia médica por vía telefónica informando del antecedente de su viaje.

En cualquier caso, es siempre recomendable acudir a un Centro de Vacunación Internacional para ampliar la información.

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Sanidad también ha elaborado una serie de consejos para personas que vayan a desplazarse a las zonas de la República Democrática del Congo y Uganda afectadas por un brote de ébola por el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

El ébola se propaga por contacto directo (a través de las membranas mucosas o de heridas en la piel) con órganos, sangre, secreciones y otros fluidos corporales, como orina, saliva, sudor, heces, vómitos, leche materna y semen de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales (ropa, ropa de cama, agujas y equipos médicos) contaminados por dichos líquidos. Las personas no son contagiosas hasta que aparecen los síntomas.

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Los animales salvajes infectados (murciélagos de la fruta, chimpancés, gorilas, monos, antílopes y puercoespines), vivos o muertos, también pueden contagiar, y las ceremonias de inhumación que implican contacto directo con el cadáver pueden contribuir a la transmisión.

En este momento, la OMS desaconseja cualquier restricción de viaje o comercial con los dos países afectados, pero se recomienda reforzar las medidas de higiene personal, evitar el contacto estrecho con personas sintomáticas, con los cuerpos de los fallecidos por esta enfermedad, así como con fluidos corporales o posibles objetos contaminados y con animales, vivos o muertos, lavar y pelar las frutas y verduras antes de consumirlas y mantener relaciones sexuales con protección.

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Las personas que presenten signos y síntomas compatibles deben acudir de forma urgente a un centro sanitario. EFE