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Lope y Calderón, clásicos contemporáneos de la nueva temporada del Teatro de la Comedia

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Madrid, 21 may (EFE).- La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) continúa con la celebración de sus cuatro décadas de historia y los 20 años de la creación de la Joven Compañía Nacional con una temporada 26/27 en la que estarán presentes Lope de Vega, Calderón, Ana Caro de Mallén y El Arcipreste de Hita, y en la que la música tendrá una presencia notable.

Laila Ripoll, la directora de la compañía, ha presentado este jueves la próxima temporada y ha explicado que la intención es conjugar el repertorio del barroco con el descubrimiento de obras nunca representadas, "convirtiendo nuestros textos clásicos en teatro profundamente contemporáneo"; una programación que apuesta por la diversidad de disciplinas y el apoyo a la coproducción de compañías periféricas.

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La nueva temporada se abrirá en septiembre con 'El caballero de Olmedo', de Lope de Vega, un espectáculo dirigido por la propia Laila Ripoll, y el primero que estrenó la compañía bajo la dirección de Adolfo Marsillach en 1986.

El segundo Lope hará su aparición con 'El anzuelo de Indias', una versión de 'El anzuelo de Fenisa' a cargo de Luis O’Malley, que ha afirmado que se trata de una "relectura feminista y revolucionaria"; y el tercero llegará con 'El amor enamorado', con versión de Brenda Escobedo y dirección de Marta Pazos.

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Una partitura de Juan Hidalgo, considerado el padre de la ópera y la zarzuela en español, y un texto de Calderón de la Barca se combinarán en 'Andrómeda y Perseo', una versión de Álvaro Tato, con dirección de Nuria Castejón.

El clásico de la literatura medieval 'El libro de buen amor', de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, reivindica "el carpe diem frente a la religiosidad imperante", afirma Ricardo Iniesta autor de la versión y dirección.

El 'Jardín de flores curiosas' con textos renacentistas y barrocos surge de la coproducción con la compañía portuguesa Terra Amarela. Otra de las compañías invitadas será El Vodevil, fundada por Pepe Viyuela y Elena González, que subirá al escenario 'Guitón Onofre', una obra basada en la novela picaresca de Gregorio González.

La joven dramaturga Aurora Parrilla firma 'Tinta y mujer', que da voz a autoras femeninas de esta época como María de Zayas, Feliciana Enríquez de Guzmán, Leonor de la Cueva o Sor Juana Inés de la Cruz.

'La jácara de los cuerpos imposibles' escrita por Ruth Rubio hilvana escenas de autores y autoras del Siglo de Oro, y llegará precedida por un taller de investigación escénica destinado a personas LGTBIQ+ mayores de 60 años, con o sin experiencia en escena, con quienes se trabajará en la performatividad de género que ha servido de base para el montaje.

El éxito provoca la reposición de dos espectáculos premiados como 'El rey de la farándula', de Ángel Ruiz, galardonado en los premios Talía 2026 como mejor actor por esta pieza, y 'Farra', un espectáculo familiar, Max a mejor espectáculo musical en 2025.

Como en anteriores ediciones la música y el teatro para el público familiar continuarán presentes, en especial en las semanas de los últimos meses del año.

El acto se ha convertido en un homenaje a Adolfo Marsillach, fundador de la institución del que Paz Santa Cecilia, directora general del Inaem, ha resaltado que no solo ha protegido y difundido "un patrimonio teatral excepcional, sino que ha contribuido decisivamente a normalizar la presencia del teatro clásico en la vida cultural española".

En el marco de celebración de las cuatro décadas que cumple en 2026 la CNTC, el Teatro de la Comedia acogerá la exposición 'Lope para todos', un recorrido que recoge la evolución de la compañía, que recopila desde figurines a diseños de escenografía. EFE

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EFE

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