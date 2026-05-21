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El impacto de la flora invasora: un desafío para la gestión forestal y de infraestructuras

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Miguel López Golán

Santiago de Compostela, 21 may (EFE).- La proliferación de flora exótica invasora se ha convertido en un factor crítico en la gestión forestal tras los incendios, con especies como la acacia mimosa y el plumero de la Pampa que han encontrado en los ríos, las infraestructuras y el fuego vías de expansión que amenazan la biodiversidad local.

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El plumero de la Pampa, concentrado en la cornisa cantábrica, y las especies del género acacia, en el cuadrante noroccidental, destacan en el catálogo oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por su agresiva capacidad de colonización y alteración de los hábitats.

Los cursos hídricos actúan como peligrosos vectores físicos de dispersión porque transportan masivamente semillas y fragmentos hacia nuevas ubicaciones desprovistas de control forestal, como ocurre también con otras invasoras como la uña de gato, presente en zonas costeras e insulares españolas.

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Una de las comunidades que convive con esta problemática es Galicia, donde los cauces de ríos como el Sil, el Tambre o el Ulla son verdaderas autopistas naturales que facilitan la expansión de la flora exótica desde partes altas de las cuencas hacia el interior y las riberas gallegas.

Así colonizan riberas enteras, desplazando a los bosques de galería autóctonos y acelerando la degradación de los ecosistemas.

Algunas de estas especies exóticas llegaron al territorio a través de la agricultura, como la mimosa y la caña, que como señala el presidente de Galicia Ambiental, Benito García Carril, se introdujeron como tutores en los viñedos del Albariño y O Ribeiro.

García Carril refiere a EFE que la llegada del plástico y el aluminio provocó el abandono de estos cultivos y esas especies pasaron a descontrolarse de forma brutal.

Además de los ríos, otras se han extendido gracias a las infraestructuras, como la hierba de la Pampa. García Carril denuncia que las gestoras de autopistas como la AP-9 son responsables de su expansión en el Eje Atlántico por no ejecutar planes de control en los taludes de las infraestructuras.

La asociación ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía por un presunto delito medioambiental contra la compañía concesionaria de la autopista.

Otro factor de expansión son los incendios, así lo explica el doctor en Ecología del Fuego, Óscar Cruz, que advierte de que las acacias poseen rasgos evolutivos que las integran peligrosamente en la dinámica de las llamas.

Según señala Cruz a EFE, estas plantas "tienen bancos de semillas muy persistentes, su germinación se estimula por calor, rebrotan tras el incendio y tienen un crecimiento rápido", ocupando el espacio antes que la flora nativa.

Su rápida expansión, unida al abandono del territorio, las convierten en un desafío para la gestión forestal.

El representante del Instituto Galego de Terras Comunitarias, Claudio Quintillán, destaca a EFE que el abandono crónico de fincas particulares en el interior de Ourense agrava la continuidad del combustible forestal.

En el interior gallego, los macroincendios se alimentan de grandes superficies continuas de minifundios abandonados cuyos propietarios son a menudo desconocidos o no están localizados, explica.

Para hacer frente a esta problemática, es urgente recuperar el "paisaje mosaico" diversificando el monte y combinando prados y bosques autóctonos, defiende uno de los coordinadores de la asociación ecologista ADEGA, Ramsés Pérez.

"Lo que permite el paisaje en mosaico es que el fuego no tenga una continuidad. El propio paisaje impedirá que avance el fuego", asegura Pérez al denunciar que las formaciones uniformes exóticas eliminan la diversidad necesaria para frenar las llamas.

La resolución definitiva de esta crisis ambiental exige, según los expertos, una hoja de ruta que combine un equipo multidisciplinar para estudiar la ecología de las especies, el uso de teledetección satelital para monitorizar las áreas invadidas y una participación social activa que involucre directamente a la población en la protección de su medio natural. EFE

(foto)

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EFE

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