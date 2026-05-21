El fútbol chino amplía su purga anticorrupción con nuevos vetos y más castigos a clubes

Pekín, 21 may (EFE).- La Asociación China de Fútbol (CFA) amplió este jueves su campaña disciplinaria contra el amaño, las apuestas ilegales y la corrupción con un tercer paquete de sanciones que incluye 17 nuevas inhabilitaciones de por vida.

La federación anunció, además, castigos adicionales para el Meizhou Hakka, club de la Liga Uno, segunda categoría del país, sancionado con una deducción extra de seis puntos y una multa de 800.000 yuanes (unos 117.000 dólares, 101.000 euros).

PUBLICIDAD

La federación anunció que otros 48 profesionales del sector recibieron suspensiones de hasta cinco años por infracciones graves relacionadas con amaños y otras vulneraciones disciplinarias, en función de factores como la naturaleza de los hechos, la frecuencia de las infracciones o las cantidades implicadas.

Según la CFA, los nuevos castigos se basan en materiales obtenidos a partir de resoluciones judiciales y afectan en gran medida a antiguos directivos de clubes profesionales.

PUBLICIDAD

Entre los sancionados con vetos de por vida figuran Ding Yong, exdirector general del Shenzhen FC; Shi Yaoyong, exdirectivo del Inner Mongolia Zhongyou, o Cao Yang, antiguo responsable del Meizhou Hakka.

Entre quienes recibieron sanciones temporales aparecen asimismo antiguos dirigentes de clubes históricos del fútbol chino como Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Shandong Taishan o Zhejiang Professional.

PUBLICIDAD

La federación explicó, además, que decidió endurecer el castigo al Meizhou Hakka tras identificar nuevas infracciones graves relacionadas con casos ya investigados anteriormente.

El club ya había sido sancionado en enero con una deducción de puntos como parte de la segunda tanda de medidas disciplinarias.

PUBLICIDAD

El castigo agrava además la situación deportiva del Meizhou Hakka, colista actual de la Liga Uno, que ya había comenzado la temporada con una penalización y verá ampliada ahora su desventaja en la clasificación.

La campaña forma parte de la mayor ofensiva contra la corrupción en la historia reciente del fútbol chino, iniciada en noviembre de 2022 y que ha afectado a jugadores, árbitros, entrenadores, altos cargos federativos y responsables de clubes.

PUBLICIDAD

Con este tercer lote, la campaña suma ya más de un centenar de inhabilitaciones de por vida desde septiembre de 2024 y ha alcanzado a algunas de las figuras más conocidas del fútbol chino.

Entre los nombres más destacados figuran el expresidente de la CFA Chen Xuyuan, condenado a cadena perpetua, y el exseleccionador nacional Li Tie, sentenciado a 20 años de prisión, en un proceso que las autoridades presentan como un intento por restaurar la credibilidad del sistema tras años de escándalos.

PUBLICIDAD

La segunda tanda de sanciones, anunciada en enero, afectó además a 13 clubes, incluidos varios equipos de la Superliga china, con deducciones de puntos y multas económicas, en una campaña acompañada de reformas institucionales y nuevos mecanismos de supervisión interna dentro de la federación. EFE