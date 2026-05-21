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Desmantelan una trama de gestorías para regularizar migrantes con documentos falsos

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Bilbao, 21 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 19 personas, entre ellas 6 abogados de gestorías de Bizkaia y Gipuzkoa, por su presunta implicación en una trama para regularizar inmigrantes con documentos falsos.

Según han informado a EFE fuentes del citado cuerpo policial, en la trama desmantelada, que cobraba entre 5.000 y 10.000 euros a los inmigrantes, hay cuatro gestorías implicadas, una de ellas guipuzcoana y el resto vizcaínas.

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La Policía ha detectado 118 casos de fraude en la tramitación de solicitudes de regularización con documentos falsificados.

De los detenidos, seis forman parte de las gestorías implicadas, once han sido arrestados como supuestos facilitadores de los documentos falsos para acceder a la regularización y otros dos son solicitantes. Entre los detenidos, figura una persona que se dedicaba a captar clientes.

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Todos ellos fueron detenidos hace unas dos semanas en el marco de una operación, que continúa abierta e iniciada antes del actual proceso de regularización extraordinario de migrantes.

Las investigaciones policiales se iniciaron en julio de 2025 tras detectar la Subdelegación del Gobierno de Bizkaia un reducido número de expedientes de solicitantes que levantaron sus sospechas. Tras reunir los investigadores los indicios y datos necesarios, el caso se judicializó el pasado mes de diciembre.

En las investigaciones desarrolladas, la Policía Nacional ha contabilizado 118 casos de fraude en la regularización de inmigrantes por parte de la trama desmantelada, que afectan a personas de origen africano.

Los implicados falseaban padrones, cursos de formación, informes médicos y extractos bancarios para facilitar los trámites de regularización.

Tras su puesta a disposición judicial, los detenidos quedaron en libertad con cargos en espera de juicio. EFE

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EFE

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