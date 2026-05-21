Aldama apunta a que Zapatero usaba móviles desechables como los usados por la trama Koldo

Madrid, 21 may (EFE).- El comisionista Víctor de Aldama ha apuntado en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba móviles desechables como los que usaban miembros de la trama Koldo, quienes aludían para hablar a través de esos terminales como "vamos a tomar café".

Según informan fuentes jurídicas, el comisionista ha explicado que el exasesor ministerial Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y su hijo Víctor tenían móviles desechables que el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -también investigado- le proporcionaba al primero.

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Al hablar de ello, Aldama ha apuntado a que Zapatero también usaba ese tipo de teléfonos.

Aldama ha hecho esta referencia a Zapatero -recientemente imputado por tráfico de influencias en el caso Plus Ultra- en su declaración como investigado por la adjudicación de contratos de material sanitario en pandemia a la empresa Soluciones de Gestión en las islas Baleares, de cuya expresidenta Francina Armengol ha dicho que no le consta que pidiera comisiones.

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En el auto de imputación del expresidente del Gobierno se hace referencia en conversaciones del expresidente de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez Sola al término de café, que es como los investigadores creen que la trama Koldo se refería al uso de móviles desechables.

"Recibí llamada de Julio Martínez (Zapatero). Cuando estés con el café me llamas", le dijo al accionista Roberto Reyes, cuyo volcado del teléfono ha proporcionado a la investigación de Plus Ultra una agencia estadounidense.

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Respecto a los contratos de venta de material sanitario, ha señalado que no le consta que la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, pidiera una comisión por los contratos suscritos para la compra de mascarillas o de pruebas PCR en los aeropuertos, a diferencia de lo que declaró en noviembre con respecto al expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres.

Ha asegurado además que él nunca contactó con Armengol, que quien hablaba con ella era el exasesor Koldo García y que desconoce si también hubo contacto a través del exministro José Luis Ábalos.

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En cuanto a los 10.000 euros que dijo que pagaba mensualmente a Koldo García, ha precisado que no era solo por la obtención de los contratos de compra de mascarillas en Baleares y Canarias, sino que era "por un todo", que incluía también sus gestiones para la adjudicación de obras públicas y otros contratos con otras administraciones.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha estado especialmente interesada en preguntar al comisionista cómo facturaba sus ganancias, después de un informe de Hacienda que cuantificó en 2,4 millones de euros el supuesto fraude a Hacienda de Aldama en 2020 por "el negocio de las mascarillas". EFE

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