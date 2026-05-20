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Las entradas para la final del Mundial de Rugby podrán costar hasta unos 1.400 dólares

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Sídney (Australia), 20 may (EFE).- Las entradas para la final de la Copa del Mundo de Rugby Masculino 2027, que se disputará en el Estadio Australia de Sídney, podrán costar hasta 1.950 dólares australianos (unos 1.390 dólares estadounidenses/1.198 euros), el precio más alto registrado para un encuentro por el título de este torneo.

Los boletos para el partido, previsto para el 13 de noviembre del próximo año, partirán de los 175 dólares australianos (125 dólares estadounidenses) en la categoría más económica, mientras que las entradas individuales de mayor nivel costarán más de once veces esa cantidad, según la página web oficial de la competición.

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La organización del Mundial ha defendido que el precio es justo para un evento de primer nivel y que además ayuda a que haya entradas más asequibles para otros encuentros del torneo, recogió el diario australiano The Sydney Morning Herald.

Este martes comenzó una nueva "fase de solicitud" en la compra de entradas, después de que en febrero se vendieran las primeras 750.000, en medio de polémica entre los aficionados, que se quejaron de fallos en la saturada página web y esperas de hasta diez horas, según el mismo medio.

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En esta nueva ventana, los aficionados disponen de dos semanas para solicitar entradas para la final y, en caso de que la demanda supere la oferta, los boletos se adjudicarán mediante un sistema de sorteo.

Según datos difundidos por el rotativo, el precio máximo de la final de Australia 2027 será el más alto desde el torneo inaugural de 1987 -sin contar paquetes especiales-, por delante de Francia, cuya entrada más costosa alcanzó los 1.586 dólares australianos; Inglaterra 2015 (1.523) y Japón 2019 (1.350).

En la final de 2003, también celebrada en Australia y en el mismo estadio, la entrada más cara costó 450 dólares australianos, precio inferior al de una entrada de categoría cuatro (de un total de seis) para el partido decisivo de 2027. EFE

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EFE

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