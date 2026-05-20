Espana agencias

El acusado en Cuenca de abuso sexual a sus dos sobrinas es condenado a cuatro años tras reconocer los hechos

Guardar
Google icon
Imagen GNJQYYHTCNEZRKKRMCBQGWBU3A

El hombre acusado en Cuenca de abuso sexual a dos sobrinas cuando eran menores de edad ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de cuatro años de cárcel en el juicio que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial.

El acusado se enfrentaba a una petición de pena, por parte de la Fiscalía, de doce años de prisión. Sin embargo, tras alcanzarse un acuerdo de conformidad, cumplirá dos por cada uno de los delitos continuados de abuso sexual que ha cometido, con atenuante de reparación de daño.

PUBLICIDAD

Además, el hombre ha sido condenado a cuatro años de prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas, siete años de libertad vigilada, inhabilitación de patria potestad por dos años y prohibición de trabajar con menores de edad durante un lustro.

La sentencia mantiene íntegra el pago de una indemnización por responsabilidad civil de 20.000 euros, que ya ha sido consignada.

PUBLICIDAD

También se ha puesto sobre la mesa una posible suspensión de la pena, pero las dos víctimas se han mostrado reacias a concederle este beneficio, por lo que el juez ha pospuesto esta decisión para el momento de la redacción de la sentencia.

Con este acuerdo, el acusado ha reconocido los hechos, que comenzaron en el verano de 2018, cuando el hombre se quedó dentro de la piscina con una de sus sobrinas políticas, que entonces tenía nueve años, y le pasó la mano por la zona de la vagina de la niña por encima del bañador.

Dos años después, en una playa de la localidad valenciana de Xeraco, el acusado agarró a la menor por los pechos, la levantó, puso una de sus manos en la parte baja de la menor y la deslizó hacia las nalgas de ésta, siempre según el escrito de acusación.

Respecto a la otra víctima, en el año 2013, cuando era una niña de 10 años, el acusado subió al piso donde ella residía junto a su familia y, una vez allí,tiraba a la niña a la cama, se puso encima de ella, se restregó contra el cuerpo de la menor y le tocó sus zonas íntimas.

Estos actos se repitieron, según los hechos ya reconocidos, en varias ocasiones y además, hubo dos veces en las que el acusado cogió a la menor con intención de besarla, lo que no pudo conseguir porque ella se apartó.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno cierra filas con Zapatero al no ver pruebas contra él en el auto

Infobae

La Bóveda de Svalbard, el mayor Banco Mundial de Semillas que se conservan en el Ártico

Infobae

La enseñanza concertada convoca movilizaciones en toda España hasta el 19 de junio

Infobae

Transportes invierte 4.123 millones en el Corredor Atlántico entre 2025 y lo que va de año

Infobae

Almeida confirma su candidatura en Madrid para las elecciones municipales de 2027

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

Última hora de la imputación de Zapatero: el PSOE cierra filas en torno al expresidente y defiende su presunción de inocencia

El exjefe militar de OTAN desvela conversaciones entre Mark Rutte y Pedro Sánchez durante “más de 20 horas” sobre inversión militar

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

Rufián ya no habla de lawfare y reconoce que el auto sobre Zapatero “está muy bien escrito”: “Si esto es verdad, es una mierda”

ECONOMÍA

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Comprar una vivienda sin hipoteca y sin ahorros ya es posible: los bancos lanzan nuevas alternativas para financiar tu casa

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”