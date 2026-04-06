El alemán Felix Zwayer, designado para arbitrar el Braga-Betis

Madrid, 6 abr (EFE).- El árbitro alemán Felix Zwayer arbitrará el próximo miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa Braga-Betis (18.45h) en el estadio municipal de la ciudad portuguesa de Braga, en el que contará con su compatriota Robert Schröder en el VAR.

Los también alemanes Robert Kempter y Dominik Schaal actuarán como árbitros asistentes y los germanos Florian Badstübner y Pascal Müller como cuarto árbitro y asistente del VAR, respectivamente, según confirmó la UEFA.

Felix Zwayer nació en Berlín hace 44 años; es internacional desde 2012 y arbitrará por primera vez en su carrera al Betis, aunque sí ha coincidido con el Braga portugués, ambas en la Liga Europa.

En la temporada 2011-2022, en la ida de octavos de final en su campo frente al Mónaco (2-2) y en la 2023-2024 en la ida del play-off también como local ante el Panathinaikos griego (2-1). EFE