Las jugadoras del Barça, "ilusionadas" por estrenarse en el Spotify Camp Nou en el Clásico

Sant Joan Despí (Barcelona), 31 mar (EFE).- La palabra "ilusión" ha sido las más repetida por las jugadoras del Barcelona en la víspera del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, y el motivo es que el conjunto azulgrana disputará un encuentro por primera vez en el remodelado Spotify Camp Nou.

Un escenario que, tras el 2-6 de la ida, debe convertirse este jueves en una fiesta para certificar el pase, por octava vez consecutiva, a semifinales de la máxima competición continental.

"Creo que todas tenemos muchas ganas e ilusión de jugar en el Spotify Camp Nou. Personalmente, me haría mucha ilusión marcar, pero ahora mismo estoy centrada en aportar al equipo en la faceta que me toque y en que todas hagamos un gran partido colectivo, porque eso será lo que nos acerque a la victoria", ha explicado Claudia Pina.

La internacional española, un de las protagonista de la jornada de atención a medios organizada por el club catalán en el estadio Johan Cruyff, regresará al templo azulgrana tras haber estado en el banquillo en el último encuentro disputado allí, el 27 de abril de 2023, en la ida de las semifinales de la Champions frente al Chelsea inglés (1-1).

Con casi 50.000 entradas vendidas para el encuentro, Pina ha reconocido que el ambiente del Spotify Camp Nou será un gran aliciente para la eliminatoria, después de la histórica goleada azulgrana la pasada semana en el estadio Alfredo Di Stéfano.

"Siempre es especial que nos abran el Spotify Camp Nou, un escenario perfecto para unos cuartos de final de Champions contra el Real Madrid. Nuestro objetivo siempre es ganar, y vamos a intentar hacer todo lo posible para que así sea. Obviamente, no nos gusta perder ni siquiera en los entrenamientos, así que menos el jueves", ha añadido.

"Y menos si el rival era el Real Madrid", ha bromeado Cata Coll, suplente de Sandra Paños en el último partido que el femenino disputó en el Camp Nou.

Coll ha recordado cómo desde el banquillo, junto a excompañeras como Jana Fernández y Bruna Vilamala, vivió entonces el "espectáculo" que se respiraba en el estadio y cómo lo disfrutaron las jugadoras que tuvieron la suerte de estar sobre el césped.

Si nada se tuerce, este próximo jueves la guardameta balear podrá cumplir un "sueño" que arrastra desde los 12 años, cuando pisó por primera vez el Camp Nou. Una jornada que, ha asegurado, será "especial", y en la que estará acompañada de amigos y familiares.

"Tenía 12 años cuando fui al Camp Nou por primera vez y fue increíble. Siempre sueñas con jugar algún día allí, pero nunca te lo imaginas, y cuando llega, cuesta creerlo. Al principio, lo vives casi como tu día a día y no lo acabas de disfrutar, pero te aseguro que cuando llegue el momento del partido, lo disfrutaré al 100%", ha explicado.

Ni Pina ni Coll están todavía asentadas en el primer equipo como ya lo estaba una veterana como Irene Paredes. La central vasca, titular en aquel último partido hace casi tres años, ha asegurado que la ilusión es "la misma" y percibe "la emoción" en sus compañeras, muchas de las cuales vivirán por primera vez la experiencia de jugar en el remodelado estadio.

A sus 34 años, Paredes, que ha vivido todas las etapas hasta la profesionalización del fútbol femenino y la creciente relevancia de estos actos, ha subrayado la importancia de la "comunión" con la afición, algo que se percibe dentro del club y que incluso ha motivado el estreno de un vestuario propio tras la remodelación.

"Al final lo más importante es que nos tengan en cuenta. Es verdad que nunca vamos a coincidir con el masculino, pero es señal de que vamos a jugar algunos partidos. Ahora es cuestión nuestra hacerlo bien sobre el césped, de dar razones para seguir abriendo el Spotify Camp Nou y que la gente se enganche", ha destacado.

También Caroline Graham, quien guarda "muy buenos recuerdos" del estadio por haber marcado el último gol del Barcelona allí, afrontará el duelo como si fuera "un partido único", buscando ese plus de motivación que recompense el esfuerzo de la afición, de la que se siente apoyada "al máximo".

La noruega espera que, más allá del resultado, volver a llenar el estadio sea el punto de partida para que la promesa del club de abrir el Spotify Camp Nou en los grandes partidos de la sección femenina se consolide, algo que, está convencida de que "pasará".

Y como en toda jornada especial, también será un momento para las debutantes. La centrocampista Clara Serrajordi pasará de estar en las gradas "no hace tanto" a probablemente tener minutos tras una primera temporada en la que ha irrumpido en el primer equipo ante la plaga de lesiones y se ha consolidado en el esquema de Pere Romeu.

La catalana, que ha admitido no haberse planteado aún el momento de salir al campo para no ponerse nerviosa, confiesa que se le pone la "piel de gallina" cada vez que le preguntan por una temporada en la que está cumpliendo sueños que antes le parecían lejanos y que ahora comienzan a materializarse: jugar en, a su juicio, el "mejor estadio del mundo", es el último de ellos.

"La verdad es que no me lo esperaba para nada (su irrupción en el primer equipo), pero está siendo súper especial. Es un sueño, y yo intento vivirlo día a día, trabajar cada día y llevarlo con normalidad. Poco a poco voy cumpliendo muchos sueños, pero procuro mantener la tranquilidad y seguir trabajando para dar lo mejor de mí en cada partido", ha concluido. EFE

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