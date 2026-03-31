El Nápoles valora apartar a Lukaku de manera definitiva al no presentarse al entrenamiento

Roma, 31 mar (EFE).- El Nápoles anunció este martes que valora apartar al belga Romelu Lukaku después de que el delantero no se presentara en el entrenamiento para el que estaba convocado, al decidir quedarse en Bélgica para continuar con su recuperación física.

"El Nápoles anuncia que Romelu Lukaku no respondió a la convocatoria de hoy para la reanudación de los entrenamientos. El club se reserva el derecho de decidir si toma las medidas disciplinarias pertinentes, así como si mantiene al jugador en el equipo de forma permanente", informó en un comunicado el club partenopeo.

Lukaku, que fue convocado por la selección belga y renunció a participar en los amistosos contra Estados Unidos y México para centrarse en su condición física tras una temporada condicionada por las lesiones, aseguró que su intención no es dar la espalda al Nápoles.

"Jamás podría darle la espalda al Nápoles. Nunca. No hay nada que me gustase más que jugar y ganar con mi equipo, pero ahora mismo debo asegurarme de estar clínicamente al 100%, porque no lo he estado últimamente y eso me ha pasado factura mentalmente", explicó en redes sociales el lunes.

Unos exámenes médicos con la selección evidenciaron una inflamación y líquido en el músculo flexor de su cadera.

"Al final lo lograré y ayudaré al Nápoles y a la selección nacional a alcanzar sus respectivos objetivos cuando se me necesite", añadió.

Sin embargo, su ausencia este martes generó tensión con el club italiano, que ahora valora apartarle. Su convocatoria para el duelo ante el Milan de esta jornada está casi descartada.

En 2026, el atacante apenas acumula 48 minutos repartidos en seis partidos entre todas las competiciones, aunque logró marcar su primer gol de la temporada el 28 de febrero ante el Hellas Verona en Serie A, un tanto decisivo para la victoria por 1-2 y para asentar al equipo en la tercera plaza, posición de Liga de Campeones. EFE