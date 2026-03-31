Espana agencias

El Nápoles valora apartar a Lukaku de manera definitiva al no presentarse al entrenamiento

Guardar

Roma, 31 mar (EFE).- El Nápoles anunció este martes que valora apartar al belga Romelu Lukaku después de que el delantero no se presentara en el entrenamiento para el que estaba convocado, al decidir quedarse en Bélgica para continuar con su recuperación física.

"El Nápoles anuncia que Romelu Lukaku no respondió a la convocatoria de hoy para la reanudación de los entrenamientos. El club se reserva el derecho de decidir si toma las medidas disciplinarias pertinentes, así como si mantiene al jugador en el equipo de forma permanente", informó en un comunicado el club partenopeo.

Lukaku, que fue convocado por la selección belga y renunció a participar en los amistosos contra Estados Unidos y México para centrarse en su condición física tras una temporada condicionada por las lesiones, aseguró que su intención no es dar la espalda al Nápoles.

"Jamás podría darle la espalda al Nápoles. Nunca. No hay nada que me gustase más que jugar y ganar con mi equipo, pero ahora mismo debo asegurarme de estar clínicamente al 100%, porque no lo he estado últimamente y eso me ha pasado factura mentalmente", explicó en redes sociales el lunes.

Unos exámenes médicos con la selección evidenciaron una inflamación y líquido en el músculo flexor de su cadera.

"Al final lo lograré y ayudaré al Nápoles y a la selección nacional a alcanzar sus respectivos objetivos cuando se me necesite", añadió.

Sin embargo, su ausencia este martes generó tensión con el club italiano, que ahora valora apartarle. Su convocatoria para el duelo ante el Milan de esta jornada está casi descartada.

En 2026, el atacante apenas acumula 48 minutos repartidos en seis partidos entre todas las competiciones, aunque logró marcar su primer gol de la temporada el 28 de febrero ante el Hellas Verona en Serie A, un tanto decisivo para la victoria por 1-2 y para asentar al equipo en la tercera plaza, posición de Liga de Campeones. EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del martes 31 de marzo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Tres detenidos en Torrevieja por hurtos en joyerías con el método del “descuido”

Infobae

Castilla-La Mancha autoriza demandar al Gobierno por no modificar las reglas del trasvase

Infobae

Cinco coronas de flores recuerdan y piden justicia para los mineros fallecidos hace un año

Infobae

El Gobierno aprueba cerca de 800 millones para programas científicos y espaciales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

El Gobierno defiende que España es un “socio fiable” ante las críticas de Estados Unidos por cerrar el espacio aéreo: Rubio afirmó que revisarán el acuerdo con la OTAN

Italia, tras los pasos de España: Meloni veta el uso de una base siciliana para la guerra con varios bombarderos estadounidenses ya en pleno vuelo

La Policía Nacional encuentra en Ceuta un compleja infraestructura subterránea para introducir toneladas de hachís en España con raíles, vagones y poleas

La Justicia murciana avala el desahucio de un militar de una vivienda que pertenece a Defensa al haber dejado el servicio activo

ECONOMÍA

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

La UE ya sugiere que los europeos deberían viajar menos para ahorrar energía por la guerra de Irán y ante una “interrupción prolongada” del suministro

Podrás pagar con Bizum en tiendas físicas a partir de mayo: así es el nuevo sistema para comprar con el móvil

Valencia aprueba una nueva regulación para los pisos turísticos: solo en bajos y primeras plantas, con acceso independiente y topes por zona

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP