El Athletic regresa a Lezama con Iñaki y Nico Williams trabajando con el grupo

Bilbao, 31 mar (EFE).- La plantilla del Athletic Club ha regresado a Lezama después de disfrutar de tres días de descanso con los hermanos Williams, Iñaki y Nico, trabajando con normalidad con el grupo y por lo tanto con opciones ambos de estar disponibles para la visita del próximo domingo al Getafe.

Nico ya se ejercitó con sus compañeros el pasado viernes, cinco semanas después de empezar un nuevo tratamiento para mitigar su pubalgia, e Iñaki lo había hecho en solitario durante toda la semana después de causar baja por problemas físicos en la convocatoria de Ghana para los amistosos de la ventana FIFA.

Quien se ha ejercitado un día más al margen ha sido Aitor Paredes. El central está en la última fase de recuperación del fuerte golpe que sufrió en la pierna izquierda hace un mes en la vuelta de las semifinales de Copa frente a la Real Sociedad y no está descartado para el encuentro del Coliseum.

Han causado baja en la sesión los internacionales Unai Simón y Aymeric Laporte, ambos con la absoluta, y el sub 19 Selton Sánchez además del lesionado Beñat Prados y de Nico Serrano, de quien no se ha informado que sufra ningún problema físico.

El plan de trabajo del Athletic tiene programadas otras cuatro sesiones antes del encuentro del domingo en el Coliseum (14.00 h.) correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga, todas con inicio a las 11.00. Después de la última de ellas, la del sábado, Ernesto Valverde ofrecerá la convocatoria y la rueda de prensa previa. EFE

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