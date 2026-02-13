Lisci: “Si hay un equipo que debió ganar era el Elche”

Elche (Alicante), 13 feb (EFE).- El entrenador de Osasuna, el italiano Alessio Lisci, aseguró este viernes, tras el empate en Elche, que si un equipo mereció la victoria fue el conjunto ilicitano, ya que dispuso de más y mejores ocasiones de gol.

“Ha habido oportunidades claras por ambos lados, pero ellos han tenido más. No pasa nada por reconocerlo”, comentó el italiano, que recordó que en el partido de la primera vuelta “Osasuna mereció ganar y acabó en empate”.

Lisci lamentó que sus jugadores no hayan estado precisos en la presión al portero del Elche para desactivar la conexión con el delantero Álvaro Rodríguez.

El entrenador elogió la actuación de su portero, Sergio Herrera, al que calificó como “el mejor del partido junto a Febas”.

Por último, el técnico de Osasuna eludió posibles polémicas y aseguró que para él no hubo un posible penalti a Budimir “porque antes había habido falta” de su delantero. EFE

pvb/asc