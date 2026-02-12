Espana agencias

El partido aplazado de LaLiga Rayo-Oviedo se jugará el 4 de marzo

Madrid, 12 feb (EFE).- El partido que deben disputar el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports (Primera División) y que fue aplazado el pasado fin de semana, se disputará el miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas, según anunció este jueves LaLiga. EFE

