El partido aplazado de LaLiga Rayo-Oviedo se jugará el 4 de marzo

Madrid, 12 feb (EFE).- El partido que deben disputar el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports (Primera División) y que fue aplazado el pasado fin de semana, se disputará el miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas, según anunció este jueves LaLiga. EFE
