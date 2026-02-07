Espana agencias

Monterrey lidera el torneo Clausura femenino en México

Monterrey (México), 6 feb (EFE).- La española Lucía García marcó este viernes de penalti en el triunfo del Monterrey por 2-0 sobre Tijuana que le ha elevado al liderato del torneo Clausura mexicano al lado de Guadalajara.

El otro gol de las Rayadas fue obra de Sofía Martínez.

Monterrey suma 19 puntos en 7 jornadas y tiene una luz de ventaja sobre Guadalajara gracias a su mejor saldo goleador.

Toluca ocupa el tercer puesto con 18 enteros. Le sigue América con 17, Pachuca con 16 en el quinto.

Monterrey se fue en ventaja en el minuto 7 a partir de una jugada por la banda derecha conducida por la colombiana Marcela Restrepo, que regateó a una rival y a continuación sirvió el balón a Sofía Martínez, quien sin marca remató cruzado para el 1-0.

En el segundo tiempo Monterrey sentenció con un penalti ejecutado por García. Fue el quinto gol de la española en el torneo.

Más temprano Pachuca goleó por 3-0 a Mazatlán con goles de Charlyn Corral, que además falló un penalti, Nina Nicosia y la colombiana Kelly Caicedo.

Con 9 goles, Corral ocupa la cima de la clasificación de goleadoras junto con Diana Ordoñez, de Tigres.

En otro partido, el Puebla venció 2-0 al Santos Laguna.

La séptima jornada arrancó el pasado miércoles con la goleada del Toluca 4-0 sobre el San Luis.

El jueves destacó la victoria sobre Necaxa por 0-2 de Guadalajara, dirigido por el español Antonio Contreras.

Tigres goleó por 4-2 a Cruz Azul, partido en el que la española Jenni Hermoso marcó un gol y Diana Ordoñez firmó un doblete.

América empató 1-1 en su visita a Juárez, Atlas goleó por 4-1 a Pumas UNAM y León superó por 2-3 a Querétaro.

- Partidos de la octava jornada del Clausura femenino:

09.02: Cruz Azul-América, León-Necaxa, Tigres-Juárez, Pumas-Guadalajara, Querétaro-Mazatlán Y Monterrey-Toluca.

10.02: Puebla-Atlas, San Luis-Pachuca y Santos Laguna-Tijuana. EFE

