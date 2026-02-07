Andalucía contiene el aliento con Marta tras estimar daños millonarios por el temporal

Sevilla, 7 feb (EFE).- Andalucía se mantiene en situación de máxima alerta ante el posible empeoramiento de los efectos generados por el tren de borrascas de las últimas semanas con la llegada del nuevo frente, Marta, después de estimar que las pérdidas económicas para la región pueden ser "millonarias".

Así lo ha advertido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, este sábado en una visita a zonas afectadas por la crecida del Guadalquivir en Córdoba, señalando la gravedad del efecto económico que tendrá en la región el impacto del tren de borrascas.

Además, ha anunciado que solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE, porque habrá "pérdidas millonarias" en el sistema productivo y en las infraestructuras de la comunidad.

Además, pedirá "reprogramar y flexibilizar" los fondos europeos para que se puedan usar para la atención a los damnificados por estas lluvias, que mantienen desalojadas a 11.000 personas en la comunidad, aunque se espera que esta cifra aumente durante la tarde con nuevas acciones en Tocina (Sevilla), en Vejer de la Frontera (Cádiz), Sorihuela del Guadalimar (Jaén) y Zagra y Aguas Blancas (Granada).

Solo en la red de carreteras autonómicas, ha cifrado en unos 500 millones de euros los daños, al tiempo que ha subrayado los efectos para la agricultura, ya que un 75 % de la superficie agrícola está afectada.

En ese sentido, desde la COAG en la comunidad han alertado que los daños en la producción agraria pueden tener un impacto superior a los 3.000 millones de euros.

"Vamos a trabajar por movilizar todos los recursos presupuestarios a nuestro alcance", ha subrayado Moreno, que cree que la cuantificación de los daños tendrá que esperar a la próxima semana cuando haya pasado el tren de borrascas, previsiblemente el martes.

Y es que la llegada de la nueva borrasca de alto impacto mantiene a los recursos de emergencia de la Junta en "vigilancia extrema" de lo que ocurra en presas, cauces y carreteras de toda la región, con unos desembalses que se están intensificando ante la llegada de nuevas e intensas lluvias asociadas a la borrasca Marta.

Desde que comenzara esta sucesión de temporales, el pasado 27 de enero, se han atendido en la comunidad alrededor de 10.000 incidencias, y se han visto afectadas, solo en la red autonómica, 182 carreteras, con 133 cortes totales al tráfico, y preocupa a esta hora especialmente la AP-4, autovía del Sur, a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz) ante la crecida del río Guadalete.

El temporal además mantiene cerrados los puertos de Ayamonte (Huelva), Sevilla y Algeciras (Cádiz), con la conexión marítima con Tánger, en Marruecos, suspendida a causa del mal estado de la mar y el viento. Pero también se encuentra gravemente afectado el tráfico ferroviario, con la mayoría de trenes de Cercanías suspendidos, y la alta velocidad entre Madrid y Andalucía solo llega hasta Villanueva de Córdoba.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer visitó las zonas afectadas en Cádiz, ha seguido este sábado la evolución de la emergencia climática en una reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos desde la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en Madrid, y en sus redes sociales ha pedido precaución a la población.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en cambio, ha visitado la presa de Torre del Águila en El Palmar de Troya (Sevilla) y ha destacado la necesidad de mantener las medidas preventivas y de emergencia para minimizar el impacto del "tren de borrascas".

Montero también ha agradecido el trabajo del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para ordenar el agua y evitar anegaciones y desbordamientos.

También ha visitado hoy zonas afectadas, en este caso de Granada, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha asegurado que el Estado respaldará a las instituciones andaluzas para reparar los daños ocasionados por este tren de borrascas y "relanzar" los pueblos más afectados. EFE

