Suspendido el tráfico ferroviario entre Ourense y O Carballiño por el temporal de lluvias

Madrid, 6 feb (EFE).- El servicio ferroviario entre Ourense y O Carballiño ha quedado suspendido debido a las condiciones meteorológicas, ha informado en la mañana de este viernes el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
"Debido a las condiciones meteorológicas, está interrumpida la circulación entre Ourense y O Carballiño", ha escrito Adif en su cuenta de la red social X.
La borrasca Leonardo ha generado también problemas en todos los trenes con origen y destino en Vigo e incidencias en el aeropuerto de esa ciudad y en el transporte marítimo, así como decenas de carreteras de toda la red gallega. EFE
