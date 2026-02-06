Electricidad y mantenimiento empujaron los precios del turismo rural casi un 9 % en 2025

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El coste de los servicios básicos como la luz, la calefacción o el mantenimiento han sido los factores clave detrás del aumento del 8,9 % que han registrado los precios de los alojamientos de turismo rural en 2025, según las fuentes del sector consultadas por Efeagro.

Los últimos datos del INE han confirmado que los precios en los alojamientos de Turismo Rural en España subieron un 8,9 % en 2025, siendo Andalucía la comunidad dónde más se han encarecido, hasta un 24,35 %.

Aunque es un hecho que se repite cada año, este año la subida ha sido mucho mayor que, por ejemplo, el 4,5 % de 2024, en este caso por la subida del coste de los insumos por la guerra de Ucrania y las tensiones europeas con Rusia.

Se trata además de un alza que triplica al IPC general, que se quedó en el 2,9 %.

Desde la plataforma de reservas Escapadarural.com han señalado que ya en su estudio de 2024-2025 el 32 % de los propietarios afirmó que tenía previsto subir los precios este pasado año.

La Red Española de Turismo Rural (Redtur) ha indicado, por su parte, que para seguir siendo competitivos han tenido que adaptar sus precios, porque tras la pandemia del covid "no ha habido una subida importante de precios".

El portavoz de Redtur y presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León, Luis Chico, ha recordado que se han sufrido las consecuencias de una guerra y, además, han subido el precio de la energía, el gasóleo y la leña, así como los costes de mantenimiento de las casas.

Chico, ha matizado que, por ejemplo, algunos propietarios desde hace tiempo cierran desde octubre hasta Semana Santa por el coste de la calefacción.

El portavoz ha incidido en que si hubieran implementado la subida real, estaría en torno a un 20 %, pero entonces dejarían de ser competitivos, por ello lo han ido subiendo en torno a ese 8 % para "ajustar un poco".

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), Pedro Carreño, ha explicado a Efeagro que tienen que actualizar los precios al momento actual, intentando "sacar un poco de rentabilidad al trabajo que hacen día a día".

Esto significa actualizar los precios, que en algunos casos ha supuesto un poco más del 10 % y en otros no tanto, porque la gente es "muy prudente en este sentido".

Carreño ha incidido en que luchar por tecnificarse también eleva los costes, que son "altos" por lo general, y actualizar y estar al día en digitalización y sostenibilidad conlleva aumentar el precio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural), Francisco Parra ha señalado que las casas rurales siempre han tenido precios "muy competitivos".

Los datos elaborados por el INE revelan también que en 2025 los visitantes bajaron un 0,43 % hasta los 4.787.999 visitantes anuales, respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto, según Redtur responde a que los viajeros tiene cada vez más en cuenta aspectos como la distancia y el tiempo que invierten en ir hasta las casas rurales.

Y desde Autural han aludido a que hay un "incremento" de la oferta "informal" de alojamientos, que se promociona como rural y resta viajeros en sus establecimientos reglados.

El turismo rural arranca 2026 con los precios actualizados, que de seguir así no registrarán subidas tan notorias, mientras mantener las casas cálidas en invierno y por ende, frescas en verano repercute en el bolsillo de propietario y viajero. EFECOM