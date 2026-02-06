Espana agencias

Electricidad y mantenimiento empujaron los precios del turismo rural casi un 9 % en 2025

Guardar

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El coste de los servicios básicos como la luz, la calefacción o el mantenimiento han sido los factores clave detrás del aumento del 8,9 % que han registrado los precios de los alojamientos de turismo rural en 2025, según las fuentes del sector consultadas por Efeagro.

Los últimos datos del INE han confirmado que los precios en los alojamientos de Turismo Rural en España subieron un 8,9 % en 2025, siendo Andalucía la comunidad dónde más se han encarecido, hasta un 24,35 %.

Aunque es un hecho que se repite cada año, este año la subida ha sido mucho mayor que, por ejemplo, el 4,5 % de 2024, en este caso por la subida del coste de los insumos por la guerra de Ucrania y las tensiones europeas con Rusia.

Se trata además de un alza que triplica al IPC general, que se quedó en el 2,9 %.

Desde la plataforma de reservas Escapadarural.com han señalado que ya en su estudio de 2024-2025 el 32 % de los propietarios afirmó que tenía previsto subir los precios este pasado año.

La Red Española de Turismo Rural (Redtur) ha indicado, por su parte, que para seguir siendo competitivos han tenido que adaptar sus precios, porque tras la pandemia del covid "no ha habido una subida importante de precios".

El portavoz de Redtur y presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León, Luis Chico, ha recordado que se han sufrido las consecuencias de una guerra y, además, han subido el precio de la energía, el gasóleo y la leña, así como los costes de mantenimiento de las casas.

Chico, ha matizado que, por ejemplo, algunos propietarios desde hace tiempo cierran desde octubre hasta Semana Santa por el coste de la calefacción.

El portavoz ha incidido en que si hubieran implementado la subida real, estaría en torno a un 20 %, pero entonces dejarían de ser competitivos, por ello lo han ido subiendo en torno a ese 8 % para "ajustar un poco".

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), Pedro Carreño, ha explicado a Efeagro que tienen que actualizar los precios al momento actual, intentando "sacar un poco de rentabilidad al trabajo que hacen día a día".

Esto significa actualizar los precios, que en algunos casos ha supuesto un poco más del 10 % y en otros no tanto, porque la gente es "muy prudente en este sentido".

Carreño ha incidido en que luchar por tecnificarse también eleva los costes, que son "altos" por lo general, y actualizar y estar al día en digitalización y sostenibilidad conlleva aumentar el precio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural), Francisco Parra ha señalado que las casas rurales siempre han tenido precios "muy competitivos".

Los datos elaborados por el INE revelan también que en 2025 los visitantes bajaron un 0,43 %  hasta los 4.787.999 visitantes anuales, respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto, según Redtur responde a que los viajeros tiene cada vez más en cuenta aspectos como la distancia y el tiempo que invierten en ir hasta las casas rurales.

Y desde Autural han aludido a que hay un "incremento" de la oferta "informal" de alojamientos, que se promociona como rural y resta viajeros en sus establecimientos reglados.

El turismo rural arranca 2026 con los precios actualizados, que de seguir así no registrarán subidas tan notorias, mientras mantener las casas cálidas en invierno y por ende, frescas en verano repercute en el bolsillo de propietario y viajero. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El consumo global de electricidad se acelera y subirá a un ritmo del 3,6 % en 2026-2030

Infobae

El corte de la R4 entre Martorell y L'Hospitalet complica aún más la movilidad en Rodalies

Infobae

Escrivá: el candidato a presidir la Fed, Kevin Warsh, cuenta con credenciales muy elevadas

Infobae

La bolsa indonesia cae después de que Moody's rebajara a negativa la perspectiva del país

Infobae

Mapa de los grados de ingeniería en España: Madrid, Cataluña y Andalucía son favoritas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fantasma de las elecciones

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

ECONOMÍA

Los coches con más de

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros