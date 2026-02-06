Espana agencias

El Rayo Vallecano pospone el homenaje a Pathé Ciss "a petición del jugador"

Madrid, 6 feb (EFE).- El Rayo Vallecano, que tenía previsto homenajear al centrocampista senegalés Pathé Ciss tras proclamarse campeón de la Copa África, antes del partido del sábado frente al Real Oviedo, ha decidido posponer el reconocimiento "a petición del propio jugador por motivos personales".

El club madrileño tuvo la oportunidad de hacerle el homenaje el pasado 24 de enero, en el partido frente a Osasuna, pero consideró "inadecuado realizar cualquier tipo de celebración en una jornada de luto en la cual el equipo portó brazalete negro y se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida".

Esa decisión, muy criticada por la afición, hizo que el Rayo emitiera un comunicado anunciando el homenaje para la fecha del partido frente al Oviedo. Sin embargo, en vísperas de recibir al equipo asturiano, el club vallecano ha anunciado que se pospone la celebración con el jugador, que, sancionado, no está disponible para el partido.

"El Rayo Vallecano de Madrid informa de que, a petición del jugador, por motivos personales, y debido a la suspensión por la tarjeta roja recibida en el último partido, Pathé Ciss contará con permiso para ausentarse en el encuentro de mañana, que se disputará en el Estadio de Vallecas ante el Real Oviedo. Por este motivo, se pospone el homenaje que estaba previsto en los prolegómenos de dicho partido", señala el comunicado. EFE

