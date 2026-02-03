Espana agencias

Hostelería de España pide una reunión urgente con LaLiga tras su campaña de denuncia

Málaga, 3 feb (EFE).- Hostelería de España va a pedir una reunión urgente con LaLiga para ver si tiene que "volver al inicio" de su acuerdo a raíz de "las formas" empleadas en la campaña de la organización presidida por Javier Tebas, que ofrece una gratificación por denuncia contra establecimientos hosteleros que emitan fútbol de manera ilegal.

El presidente de la confederación empresarial, José Luis Álvarez Almeida, ha afirmado este martes a EFE que "lo que han fallado son las formas, que son muy arriesgadas", ya que "se pone el foco a un sector", cuando "se podía haber puesto en las plataformas, o en las mafias".

"Si un empresario tiene el fútbol y lo tiene legal, y otro lo tiene ilegal, eso es una competencia desleal", ha sostenido Álvarez Almeida, quien ha apostillado que Hostelería de España y LaLiga están "en la misma mesa, hablando de los mismos temas", pero "han fallado las formas".

Este lunes se celebró un comité ejecutivo nacional en Málaga de Hostelería de España, organización que representa a 300.000 empresas, en la que se acordó pedir una "reunión de urgencia" con LaLiga de fútbol profesional.

El objetivo es "ver qué sentido tiene esto y si volvemos otra vez al inicio y empezamos a hacer las cosas como pensamos las dos partes", ha manifestado Álvarez Almeida, que este martes ha inaugurado en Málaga el sexto Foro Nacional de Hostelería.

Sobre la campaña, ha sugerido que "a lo mejor es una operación de marketing. A veces nos equivocamos, nosotros a veces también hacemos comidas saladas o sosas", tras lo que ha confiado en poder reconducir el acuerdo con el "objetivo común" de luchar contra la piratería.

Los hosteleros también aspiran a tener "unas tarifas más equitativas", ya que aunque son conscientes de que "el fútbol es caro y los futbolistas cobran mucho", en un bar de 30 clientes y otro establecimiento que tiene 1.000 "la tarifa es casi la misma".

A este respecto, Álvarez Almeida ha dicho que LaLiga se había "comprometido" a estudiar la posibilidad de que haya unas tarifas más equitativas, por lo que "el acuerdo era bueno. Veremos a ver -ha declarado- si lo podemos resolver".EFE

