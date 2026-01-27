Espana agencias

El Gobierno aprueba más de 52 millones para "gastos de funcionamiento" de los partidos con representación en el Congreso

El Ejecutivo distribuirá más de 52 millones de euros del presupuesto del Estado entre formaciones parlamentarias, según el reparto de escaños y votos obtenidos en los comicios generales de julio de 2023 y conforme a la ley vigente

El monto total de la subvención pública destinada a los partidos políticos con representación en el Congreso se divide en tres partes iguales: una basada en la cantidad de escaños y dos en función de los votos obtenidos en los comicios generales más recientes. Según informó el medio, esta estructura de reparto fue clave en la distribución de los 52.704.140 euros que el Gobierno aprobó para los denominados gastos de funcionamiento de las formaciones políticas, respetando así el método fijado por ley. Así, el anuncio del Ejecutivo se correspondió con lo estipulado en el artículo 134.4 de la Constitución, ya que la ausencia de una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado activó la prórroga automática del presupuesto anterior.

Tal como detalló la fuente, la decisión tomada este martes afecta a aquellas formaciones que obtuvieron escaños en las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023. El procedimiento para gestionar esta cantidad recayó en la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior, que basó la asignación en los resultados concretos de cada partido en la Cámara Baja y en la proporción de votos lograda por cada uno.

De acuerdo a la información publicada, el Partido Popular encabeza el listado de beneficiarios por su mayor presencia parlamentaria, con un total de 18.883.685,48 euros asignados. El Partido Socialista Obrero Español recibirá 14.830.982,82 euros, mientras que el Partit dels Socialistes de Catalunya, que conforma grupo propio junto al PSOE, contará con 2.750.645,73 euros. Vox dispondrá de 6.154.183,90 euros y la coalición Sumar recibirá 6.036.133,56 euros, cantidad que deberá repartir internamente conforme a los acuerdos registrados ante la Junta Electoral Central.

Según consignó la fuente, en el caso de Sumar, los pactos internos documentados ante la autoridad electoral determinan que a Podemos le correspondería el 23% de esos ingresos, equivalente a casi 1,4 millones de euros. A pesar de los desacuerdos surgidos tras la ruptura de la coalición de Yolanda Díaz y el partido liderado por Ione Belarra, la dirección de Sumar aseguró que respetará lo pactado, aunque el Ministerio del Interior no contempla una partida diferenciada para Podemos. Esta distribución interna dependerá, por tanto, del cumplimiento del acuerdo registrado.

El medio también destacó cómo se reparte la subvención entre otras formaciones: Esquerra Republicana de Catalunya recibirá 1.037.016,76 euros; Junts per Catalunya, 933.156,13 euros; EH Bildu, 794.242,24 euros; Partido Nacionalista Vasco, 658.947,77 euros; Bloque Nacionalista Galego, 276.767,46 euros; Coalición Canaria, 221.399,45 euros y Unión del Pueblo Navarro, 126.978,70 euros.

La normativa que regula este reparto es la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Dicha ley dictamina en su artículo 3 que "el Estado otorgará a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento". Según publicó el medio, la cuantía destinada este año es idéntica a la fijada en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, dado que la nueva ley presupuestaria no ha sido aprobada aún, haciendo operativo el mecanismo de prórroga previsto en la Constitución.

El sistema de reparto busca reflejar fielmente la correlación de fuerzas derivada de las urnas y garantiza que tanto el tamaño de los grupos parlamentarios como su respaldo electoral se tomen en cuenta. Cada partido dispone así de fondos para afrontar los gastos ordinarios vinculados a su actividad institucional y política, sostenidos con recursos públicos y conforme al marco legal vigente.

