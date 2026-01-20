Espana agencias

FundéuRAE: “apostar”, construcción adecuada

Guardar

Madrid, 20 ene (EFE). En esta recomendación la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recoge unas pautas para ayudar a entender cuál es la forma adecuada de emplear el verbo “apostar” en cada contexto.

Como verbo regular, “apostar(se)” significa ‘poner(se) en un determinado lugar con algún fin’ (“Los guardias se apostan a ambos lados de la puerta”, “Yo me aposto cerca de ti”). Como verbo irregular (“apuesto”, “apuestan”...), puede construirse de varias maneras en función de su significado.

1. “Le apostó un dólar a que llovía”De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, “apostar” es transitivo con el sentido de ‘pactar con otro(s) que quien tenga razón en una discusión, obtenga la victoria o acierte el resultado de un juego o contienda deportiva gana [algo convenido, especialmente una cantidad de dinero]’ (“Apostar un dólar”). Si se añade además un complemento que indica aquello que se cree que sucederá, este irá encabezado por “a”: “Apuesto un dólar a que puedo ganarte”. La persona con la que se hace la apuesta es el complemento indirecto: “Les aposté dos euros a que comía más que él”. También se usa de manera absoluta, sin especificar qué obtendría el ganador: “Apostaron a que tenían razón”.

Si hay varias opciones posibles en el juego o el deporte en el que se quiere apostar, aquella por la que se opta se introduce con un complemento que empieza por “a” o “por”: “Apostó todo su dinero por ese caballo” o “Me dijo que apostara veinte euros al rojo”.

2. “Se apostó una cena con sus amigos”Cuando se usa en forma pronominal (“apostarse”), el complemento que indica la persona con la que se apuesta no es indirecto, sino que va precedido por la preposición “con”: “Se apostó una cena con nosotros a que le gustaría”.

3. “Apuesto (a) que a esta hora ya está durmiendo”“Apostar” también puede significar ‘dar por seguro [algo]’, sentido con el que se construye seguido de una oración que comienza por “que”. Esta puede ir, además, con la preposición “a” (como complemento de régimen) o sin ella (como complemento directo): “Él es muy listo. Apuesto (a) que puede ayudarnos”.

4. “Siempre aposté por/a ti”Cuando se emplea para ‘manifestar confianza u optar por alguien o algo’, “apostar” es intransitivo y lleva un complemento que comienza por la preposición “por” o, menos habitual, “a”, también cuando el complemento es una oración con “que”: “Nunca habría apostado por/a que llovería el día de mi boda”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP no garantiza su apoyo al decreto del escudo social y admite que la gestión del accidente de Adamuz aleja el 'sí'

El PP no garantiza su

La Bolsa española gana el 1,18 % tras reducirse las tensiones arancelarias y geopolíticas

Infobae

Óscar López dice que se aplicará "tan pronto como sea posible" la jornada de 35 horas

Infobae

El británico Watson se impone en el prólogo y estrena el maillot de líder

Infobae

Partido gobernante de Taiwán pide "lealtad" a oposición para aprobar presupuesto de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

ECONOMÍA

Los autónomos franceses e italianos

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate