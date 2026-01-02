Espana agencias

El Real Oviedo ultima la preparación del primer partido de 2026 ante el Alavés

Oviedo, 2 ene (EFE).- El Real Oviedo celebró este viernes su primer entrenamiento del 2026 y ultima la preparación para el partido de este domingo (Mendizorroza, 18:30 horas) ante el Deportivo Alavés.

El técnico Guillermo Almada pudo contar con Thiago Borbas, último fichaje del Real Oviedo, que llevaba días en la capital del Principado, pero que no pudo entrenar hasta ahora debido a que no se podía anunciar por problemas de papeleo.

Además, el delantero Álex Forés, cuya salida parecía cercana y no entrenó con el grupo en las últimas sesiones del 2025, sí se ejercitó hoy a las órdenes de Guillermo Almada y, a expensas de que su cesión en Oviedo pudiese ser cancelada o no por el Villarreal, está disponible de cara al partido del domingo en Mendizorroza.

Nacho Vidal y Ovie Ejaria continúan lesionados, no entrenaron con el Real Oviedo y serán las únicas bajas con las que contará Almada de cara al domingo.

Por último, David Carmo también entrenó sin problemas tras su participación con Angola en la Copa África y todo hace indicar que entrará en la convocatoria.

El Real Oviedo, penúltimo clasificado de Primera División, es el equipo más activo al comienzo del mercado de invierno y ya ha cerrado cuatro operaciones: los fichajes de los uruguayos Nico Fonseca y Thiago Borbas y las salidas de Salomón Rondón y Brandon Domingues. EFE

