El Hang Seng cae un 1,3 % tras los últimos datos económicos en China

Shanghái (China), 15 dic (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 1,34 % después de que los últimos datos económicos apuntasen a una ralentización de la actividad y del consumo en China durante el mes de noviembre.

El selectivo cedió 347,91 puntos hasta los 25.628,88, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 1,78 %.

Los descensos más acusados fueron los de la farmacéutica Hansoh Pharmaceutical (-7,58 %) y el 'Google chino' Baidu (-5,79 %).

En la otra cara de la moneda figuraron el fabricante de ropa deportiva Li Ning (+5,43 %) o el grupo de educación privada y comercio electrónico New Oriental (+2,81 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 204.290 millones de dólares de Hong Kong (26.251 millones de dólares, 22.367 millones de euros). EFECOM

