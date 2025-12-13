Espana agencias

Las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso concluyen con 9.500 visitas en dos días

Madrid, 13 dic (EFE).- Un total de 9.500 ciudadanos han visitado este viernes y este sábado el Congreso en la 30 edición de las Jornadas de Puertas Abiertas que, como cada diciembre, se organizan en la cámara baja dentro de los actos por el Día de la Constitución.

Además este año han conmemorado el 40 aniversario de la adhesión de España a las Comunidad Europea a través de una exposición con documentos de este proceso que culminó el 1 de enero de 1986.

Se trata de las segundas Jornadas de Puertas Abiertas celebradas este año, ya que se suman a las que tuvieron lugar los pasado 13 y 14 de junio con motivo de las elecciones que dieron lugar a las Cortes Constituyentes.

Estas jornadas se celebran desde 1997 en el marco del Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y en ellas los ciudadanos acceden al Congreso a través de la conocida puerta de bronce reservada para ocasiones especiales, como los actos solemnes presididos por el rey y las sesiones de apertura de las Cortes Generales de cada legislatura.

Tras estas jornadas se puede realizar también la visita virtual que permite a cada usuario adentrarse en el Palacio en realidad aumentada y es accesible para personas con discapacidad.

Además, a lo largo del año pueden realizarse, tanto de forma individual como en grupo, visitas guiadas gratuitas al palacio, además de asistir como público a las sesiones plenarias. EFE

