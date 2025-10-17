Piden 36 años de cárcel para el acusado del triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña (C. de Madrid)

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del próximo martes al acusado del triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña, a quienes mató el 17 de diciembre de 2023 a golpes con un palo de hierro y por una supuesta deuda, hechos por los que se enfrenta a una condena de 36 años de cárcel.

Los cadáveres se hallaron quemados y apilados un mes después tras alertar los vecinos de que llevaban tiempo sin ver a los hermanos. La vivienda era la segunda residencia de las víctimas. Una vez en prisión, el procesado mató a golpes a su compañero de celda. Lo hizo con una pesa.

El fiscal solicita 36 años de prisión a Dilawar H. C., natural de Pakistán y conocido como 'El Negro', por la comisión de tres delitos de homicidio y un delito de quebrantamiento de condena, con una atenuante por alteración psíquica.

En la primera sesión se constituirá el jurado popular que enjuiciará los hechos y tendrán lugar los informes, mientras que la declaración del acusado está fijada para el miércoles.

En septiembre de 2023, un juez de Alcalá de Henares impuso al procesado la prohibición de aproximarse a Francisca A. G. A., una de sus víctimas mortales.

Los hechos se produjeron la mañana del 17 de diciembre de 2023, cuando el investigado acudió al domicilio donde residían los tres hermanos asesinados.

A GOLPES CON UNA BARRA DE HIERRO

Tras escalar el muro perimetral, llamó a la puerta del domicilio, abriéndole J. G. A.. Una vez en el interior, el investigado le propinó múltiples golpes en la cara y la cabeza utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

A continuación, el investigado se acercó a F. A. G. y le propinó múltiples golpes en la cabeza, utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

Finalmente, se aproximó a F. M. Á. G. y, con idéntica intención, le propinó varios golpes en la cara y en la cabeza utilizando un palo de hierro o un objeto contuso, largo y pesado de similares características hasta provocar su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

El día 19 de diciembre de 2023 sobre las 20 horas, el investigado accedió al interior del domicilio sito en la Travesía del Calvario n3 de Morata de Tajuña, donde se encontraban los cadáveres de F. A., F. M. y J. G. A., y prendió fuego a los mismos.

El acusado fue detenido el día 22 de enero de 2024 y el juez de Instrucción número 5 de Arganda del Rey acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, por estos hechos.

El acusado tenía disminuidas sus capacidades intelectivo-volitivas de forma leve en el momento de los hechos, habida cuenta de que presenta un trastorno de personalidad en donde predominan los rasgos paranoides, observado junto una carga progresiva de frustración vivencial situacional.