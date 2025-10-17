Espana agencias

Piden 36 años de cárcel para el acusado del triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña (C. de Madrid)

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del próximo martes al acusado del triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña, a quienes mató el 17 de diciembre de 2023 a golpes con un palo de hierro y por una supuesta deuda, hechos por los que se enfrenta a una condena de 36 años de cárcel.

Los cadáveres se hallaron quemados y apilados un mes después tras alertar los vecinos de que llevaban tiempo sin ver a los hermanos. La vivienda era la segunda residencia de las víctimas. Una vez en prisión, el procesado mató a golpes a su compañero de celda. Lo hizo con una pesa.

El fiscal solicita 36 años de prisión a Dilawar H. C., natural de Pakistán y conocido como 'El Negro', por la comisión de tres delitos de homicidio y un delito de quebrantamiento de condena, con una atenuante por alteración psíquica.

En la primera sesión se constituirá el jurado popular que enjuiciará los hechos y tendrán lugar los informes, mientras que la declaración del acusado está fijada para el miércoles.

En septiembre de 2023, un juez de Alcalá de Henares impuso al procesado la prohibición de aproximarse a Francisca A. G. A., una de sus víctimas mortales.

Los hechos se produjeron la mañana del 17 de diciembre de 2023, cuando el investigado acudió al domicilio donde residían los tres hermanos asesinados.

A GOLPES CON UNA BARRA DE HIERRO

Tras escalar el muro perimetral, llamó a la puerta del domicilio, abriéndole J. G. A.. Una vez en el interior, el investigado le propinó múltiples golpes en la cara y la cabeza utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

A continuación, el investigado se acercó a F. A. G. y le propinó múltiples golpes en la cabeza, utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

Finalmente, se aproximó a F. M. Á. G. y, con idéntica intención, le propinó varios golpes en la cara y en la cabeza utilizando un palo de hierro o un objeto contuso, largo y pesado de similares características hasta provocar su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

El día 19 de diciembre de 2023 sobre las 20 horas, el investigado accedió al interior del domicilio sito en la Travesía del Calvario n3 de Morata de Tajuña, donde se encontraban los cadáveres de F. A., F. M. y J. G. A., y prendió fuego a los mismos.

El acusado fue detenido el día 22 de enero de 2024 y el juez de Instrucción número 5 de Arganda del Rey acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, por estos hechos.

El acusado tenía disminuidas sus capacidades intelectivo-volitivas de forma leve en el momento de los hechos, habida cuenta de que presenta un trastorno de personalidad en donde predominan los rasgos paranoides, observado junto una carga progresiva de frustración vivencial situacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox reivindica la memoria de la "heroica defensa" de Oviedo en el asedio durante la Guerra Civil

Vox reivindica la memoria de

Feijóo reta a Sánchez a confesar al Congreso si ha "renunciado a gobernar" y Junts preguntará por la política catalana

Feijóo reta a Sánchez a

Supremo anula seis cláusulas abusivas de Volotea como cobrar cinco euros a pasajeros que finalmente no volaban

Supremo anula seis cláusulas abusivas

Juzgan a una pareja por someter a un perro que les dieron en acogida a "constantes" golpes y patadas

Juzgan a una pareja por

Fallece a los 75 años el mediático abogado Emilio Rodríguez Menéndez

Fallece a los 75 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del grito y el puñetazo

Del grito y el puñetazo en un acuartelamiento al fallo del Supremo: una pelea entre cabos redefine los límites de la sanción penal militar

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

El sistema de entrenamiento simulado en el que participa España que han diseñado 13 países de la OTAN

ECONOMÍA

José Elías, empresario multimillonario: “Le

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

La Seguridad Social rechaza la incapacidad de una azafata de Iberia con fibromialgia y obesidad: no puede levantar los brazos ni cargar peso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Pedro Ruiz, empresario del transporte, sobre las vacantes de conductores con sueldos de hasta 4.000 euros: “Hay que hacer sacrificios”

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder