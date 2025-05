Temas del día de EFE España del jueves 22 de mayo de 2025

ESPAÑA ISRAEL

Madrid - El episodio de Yenín, en el que el Ejercito israelí disparó contra un grupo de diplomáticos europeos, entre ellos un español, ha abierto una nueva grieta en las ya complicadas relaciones diplomáticas con Israel, cuyo encargado de negocios de la Embajada en Madrid ha sido convocado por el Ministerio de Exteriores.



ASESINATO POZUELO

Madrid - El grupo V de Homicidios y la Brigada de Información de la Jefatura de Policía de Madrid investigan el asesinato frente al colegio de sus hijas del abogado y político ucraniano Andréi Portnov, sin que de momento se hayan producido detenciones y sin que se descarte la hipótesis de que el crimen haya tenido que ver con su relación con Rusia.



DANA GOBIERNO

València - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne en València con las tres asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre para escuchar sus reivindicaciones, un encuentro que se produce una semana después de que las recibieran en Bruselas las presidentas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.



(Reunión a las 11:00h)

- El Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) sigue tomando declaración a testigos en el marco de la causa judicial abierta por la gestión de la dana.

FISCAL GENERAL

Madrid - La instrucción de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador se aproxima a su final con la declaración este viernes como testigo del empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - La Asamblea de Madrid va a aprobar en el pleno de este jueves, con la mayoría absoluta del PP, el dictamen de la comisión de investigación sobre la cátedra y máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense (UCM) en el que se da por probado que "se gestó en La Moncloa de forma irregular".



CONFERENCIA PRESIDENTES

Madrid - A dos semanas de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Barcelona, las comunidades del PP siguen sin aceptar la quita de la deuda a la que el Gobierno se comprometió en la anterior cita celebrada en diciembre en Santander.



CULTURA MEMORIA

Madrid - Miembros de algunas familias a quienes se incautaron obras de arte durante la Guerra Civil y que no fueron devueltas por el franquismo participan en un acto de restitución de varias de estas piezas organizado por el Ministerio de Cultura.



CLIMA ESPAÑA 2024

Madrid - La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presenta el informe anual sobre el estado del clima de España 2024, que estudios de otros organismos sitúan como el tercero más cálido de la serie histórica, desde 1961.



LINCE IBÉRICO

Madrid - Después de superar los 2.000 ejemplares de lince ibérico en la Península Ibérica en 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica facilita este jueves los datos de población de esta especie que dejó de estar en peligro de extinción y que va camino de recuperarse definitivamente.



VIDEOJUEGOS ANIVERSARIO

Madrid - Un día como este viernes de 1980, hace 45 años, veía la luz en Japón ‘Pac-Man’, el icónico videojuego del 'comecocos' que con su mecánica simple de laberintos y fantasmas conquistó a toda una generación cambiando para siempre las normas del entretenimiento.



DESPOBLACIÓN MÚSICA

Soria - La lucha contra la despoblación corresponde a las administraciones pero también la ciudadanía puede contribuir a revertir esta situación. Es lo que tres jóvenes sorianos quieren hacer en la pequeña localidad de Pedro en Soria que, con solo cuatro habitantes, acogerá el 10 de agosto un festival de música que trata de devolver la vida a este pueblo, según explican en una entrevista con la agencia EFE.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- ADRIÁN BARBÓN.- Desayuno informativo con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, en el Fórum Europa, presentado por la ministra de Defensa, Margarita Robles y al que acude el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hotel Ritz. Plaza de la Lealtad, 5 (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- ASAMBLEA MADRID.- Pleno de la Asamblea de Madrid, que aprobará el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Begoña Gómez. Plaza de la Asamblea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:20h.- Alcalá de Henares (Madrid).- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el VI Foro Internacional Expansión. Parador. (Texto)

10:30h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- València.- DANA GOBIERNO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne en València con las tres asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre para escuchar sus reivindicaciones. Delegación del Gobierno, plaza del Temple, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central. Congreso de los Diputados.

17:00h.- Madrid.- CULTURA MEMORIA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preside el acto de restitución de obras incautadas durante la Guerra Civil y no devueltas por el franquismo. Claustro de los Jerónimos del Museo Nacional del Prado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Oviedo.- FORO IBEROAMÉRICA.- Seis expresidentes de gobierno iberoamericanos y el exjefe del Ejecutivo español José María Aznar, junto a expertos internacionales en política, economía y seguridad, se reúnen en Oviedo para analizar el escenario de guerra comercial, la evolución de la ciberseguridad y los riesgos que conlleva la inteligencia artificial, en un encuentro organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo. Teatro Campoamor. (Texto) (Foto)

19:00h.- Bilbao.- MEMORIA HISTÓRICA.- El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, interviene en un acto de homenaje a los movimientos vecinales, en el marco de los '50 años de Libertad en España'. (Declaraciones previas). Azkuna Zentroa. (Texto) (Foto)

20:00h.- Reus (Tarragona).- PARTIDOS JXCAT.- El secretario general de JxCat, Jordi Turull, participa en un acto del partido en Reus, en el marco del ciclo de conferencias 'Junts se explica'. El Círcol (Pl. Prim, 4).

ECONOMIA

09:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN MINISTERIO.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, clausura el acto de fin de curso de la iniciativa 'Efigy Girls', dirigida a chicas de entre 10 y 16 años y enfocadas a las vocaciones STEM. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Paseo de la Castellana, 162.

09:20h.- Alcalá de Henares (Madrid).- FORO EXPANSIÓN.- VI Foro Internacional Expansión, en el que participan, entre otros, los responsables de empresas como Gestamp, Naturgy, Criteria, Endesa o Indra, y en el que será entrevistado elpresidente de CEOE, Antonio Garamendi. Parador de Alcalá de Henares.

09:30h.- Zaragoza.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El Gobierno de Aragón, Microsoft, Ibercaja y Fundación Ibercaja presentan un proyecto para la promoción del uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Ibercaja Espacio Xplora.

10:00h.- Mira (Cuenca).- DANA RECONSTRUCCIÓN.- La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, visita varias actuaciones de recuperación y reconstrucción en Mira (Cuenca) tras los daños causados por la Dana. Convocatoria solo para medios gráficos. Ayuntamiento.

10:00h.- Madrid.- CRIPTOMONEDAS ESTAFA.- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama toma declaración como investigados a los responsables de la plataforma de criptomonedas Arbistar por un presunto delito de blanqueo de capitales. Audiencia Nacional, c/García Gutiérrez, s/n.

10:45h.- València.- SINDICATOS CCOO.- Acto de clausura del XIII Congreso de CCOO PV con la intervención del secretario general de CCOO, Unai Sordo. Feria Valencia. (Texto)

11:50h.- Madrid.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, clausura el II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos, que elige a la persona que tomará el relevo del hasta ahora secretario general, Julio Lacuerda. Hotel Madrid Marriott. Auditorium. Avda de Aragón, 400.

16:30h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROCARRIL.- El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, mantiene una reunión con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Sede de Renfe. Avda. Ciudad de Barcelona, 4. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:30h.- Madrid.- DEFENSA SEGURIDAD.- Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. Senado.

09:00h.- Madrid.- MARRUECOS ESPAÑA.- Concentraciones de protesta frente al Ministerio del Interior (09.00h) y en la embajada de Marruecos (11.30h) para reclamar el canje del permiso de conducir marroquí por el español. Paseo de la Castellana, 5 y calle Serrano.

09:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Los once magistrados que han presentado su candidatura para ocupar una plaza en la Sala Quinta -de lo Militar- del Tribunal Supremo comparecen ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo y su proyecto, al igual que las tres candidatas a las presidencias de las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. C/ Marqués de la Ensenada, 8.

09:30h.- València.- DANA JUSTICIA.- El Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) sigue tomando declaración a testigos en el marco de la causa judicial abierta por la gestión de la dana. Ciudad de la Justicia. (Texto)

09:30h.- León.- JUICIO BURUNDANGA.- La conocida como 'reina de la burundanga', Natalia T., declara ante la Audiencia Provincial de León, donde se enfrenta a penas que suman 17 años de prisión como supuesta responsable de siete tentativas de homicidio al suministrar esa sustancia a otras tantas víctimas. Audiencia Provincial de León. (Texto) (Foto)

10:00h.- Castellón.- CARLOS FABRA.- El jurado del juicio por un presunto delito de cohecho en el que figuran como acusados el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra y el expiloto de motociclismo Álex Debón por presuntas irregularidades en un patrocinio del aeropuerto de Castellón, recibe el objeto del veredicto. Ciudad de la Justicia. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PÚNICA.- La Audiencia Nacional reanuda con declaraciones de más acusados el juicio por una de las piezas de la trama de corrupción Púnica, la que afecta a la empresa Cofely, en el que se sientan en el banquillo 36 procesados, entre ellos nueve exalcaldes, la mayoría del PP y de la Comunidad de Madrid. C/ Génova. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATOS.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa el juicio contra Micael D.S.M. por el cuádruple atropello mortal de cuatro invitados de una boda en Torrejón de Ardoz (Madrid), con la declaración de agentes de la Policía Científica. Calle de Santiago de Compostela, 96. (Texto)

10:00h.- Ciudad Real.- JUICIO ATENTADO.- La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga a un hombre que tiró al suelo y arrastró por el pelo a una concejala del Ayuntamiento de La Solana, para el que el fiscal pide un año y cinco meses de prisión, como presunto autor de un delito de atentado. Audiencia Provincial. Sección Segunda.

11:30h.- Santander.- VIOLENCIA MACHISTA.- Juzgan en la Audiencia de Cantabria a un hombre, para quien la Fiscalía pide 27 años de cárcel, por violar a su pareja en dos ocasiones y, en una de ellas, grabar la agresión sin su consentimiento, además de provocarla lesiones en varias partes del cuerpo. Audiencia de Cantabria. (sección tercera). (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- COMISIÓN DISCAPACIDAD.- La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad debate varias iniciativas sobre el impulso de la asistencia personal para las personas en situación de dependencia (PSOE), sobre la atención integral de las personas con enfermedades raras en situación de discapacidad (PP), o para la regulación laboral de la figura de la persona asistente personal (Grupo Mixto), entre otras. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- CIBERSEGURIDAD IA.- Expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial de varias empresas participan en el foro 'Ciberseguridad, resiliencia & IA', donde debaten sobre el crecimiento en cantidad, velocidad y sofisticación de los ataques aprovechando los avances en IA. Hotel Eurostars Madrid Tower 5*.

10:00h.- Madrid.- CLIMA ESPAÑA.- Aemet presenta el informe anual sobre el estado del clima de España 2024. Leonardo Prieto Castro, 8, Ciudad Universitaria (Madrid). (Texto)

10:00h.- Madrid.- SANIDAD MEDICAMENTOS.- El Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación celebra una sesión online que pretende ser una actualización de la normativa nueva o actualmente en revisión que afecta al medicamento.

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en el Congreso de los Diputados para explicar el plan de desarrollo normativo del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Congreso de los Diputados. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TERAPIA OCUPACIONAL.- El Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGCTO) celebra su Primer Congreso Internacional, que será inaugurado por la ministra de Sanidad, Mónica García. Hotel Chamartín The One. C/ Agustín de Foxá, s/n.

10:00h.- Madrid.- COLECTIVO LGTBI.- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, inaugura el encuentro de la FELGTBI+ 'Working for Diversity', que pretende impulsar entornos laborales más diversos e inclusivos para el colectivo. Museo de América. Avenida Reyes Católicos, 6.

10:00h.- Madrid.- SALUD EMERGENCIAS.- La Sociedad Española de Epidemiología celebra su XI Jornada sobre Vigilancia en Salud Pública, en la que destacados expertos profundizarán en las lecciones aprendidas dejadas por la dana para mejorar la preparación de España ante emergencias. Instituto de Salud Carlos III. Avenida Monforte de Lemos, 5.

10:30h.- València.- DANA DISCAPACIDAD.- El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) y Unespa informan de la donación realizada por un centenar de aseguradoras para una recuperación inclusiva de personas con discapacidad afectadas por la dana del pasado octubre en Valencia. Sede de la ONCE, Gran Vía Ramón y Cajal, 13. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PROFESIONALES SANITARIOS.- El INE hace públicos los resultados de su 'Estadística de profesionales sanitarios colegiados', relativa al año 2024.

11:30h.- Madrid.- SALUD ALIMENTACIÓN.- Los ministros de Consumo, Pablo Bustinduy, y de Sanidad, Mónica García, convocan una rueda de prensa sobre el real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18-20. (Texto)

11:30h.- Santander.- INMUNOLOGÍA CONGRESO.- Unos 600 investigadores, docentes y especialistas en el sistema inmunitario de todo el mundo acuden a la 45 edición del congreso de la Sociedad Española de Inmunología, en el Palacio de Exposiciones de Cantabria. (Encuentro con los medios de la presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, Silvia Sánchez, y los organizadores del Congreso). Palacio de Exposiciones y Congresos. (Texto) (Foto)

12:00h.- Logroño.- CIGARRERAS HOMENAJE.- Encuentro de extrabajadoras de las fábricas de tabaco de Logroño y San Sebastián intercambian vivencias, en un acto en el que también se honra la memoria de las antiguas cigarreras. Semilla Negra (San Juan, 38) (Texto) (Foto)

12:00h.- El Rocío (Huelva).- CONSERVACIÓN DOÑANA.- SEO/BirdLife celebra 70 años de compromiso con la conservación de Doñana. Centro Francisco Bernis

12:30h.- Madrid.- SALUD MELANOMA.- Presentación de la campaña 'Euromelanoma 2025' de la Fundación Piel Sana. Planta 7 Rooftop en 'Comet Meetings'. C/ de Alfonso XII, 30.

12:30h.- Barcelona.- HOSPITAL ADOLESCENTES.- El Hospital Vall d’Hebron y la Fundación Barça presentan Univers Digital, un proyecto innovador creado con pacientes adolescentes para mejorar su experiencia en el hospital Sala de Actos del Hospital Infantil (Texto)

15:00h.- Madrid.- SENADO IGUALDAD.- Comparecencias en la Comisión de Igualdad del Senado de la Directora de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores de España, Dulce María Calvo, de la representante de SEDRA-Federación de Planificación Familiar, Raquel Hurtado, y de la vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME), Paloma Factor. Senado.

18:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- Manifestación en defensa de la educación pública con la participación de todas las etapas, desde Infantil a la Universidad, saldrá a la calle tras ser aplazada por el apagón, bajo el lema 'Salvemos la pública'. Canutazo a las 17:45 en calle Atocha esquina calle Cenicero (Atocha, 125). De Atocha a Sol, pasando por Jacinto Benavente.

20:10h.- Betancuria (Fuerteventura).- ARQUEOLOGÍA FUERTEVENTURA.- El Cabildo de Fuerteventura abre al público el yacimiento arqueológico de Morro Humilladero, en el Parque Rural de Betancuria. Pinar de Betancuria

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- MODA SOSTENIBILIDAD.- Duodécima edición de 'Slow Fashion Next', en la que se abordarán los nuevos desafíos del sector. Real Jardín Botánico.

10:30h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- El Instituto Cervantes abre las puertas de la Caja de las Letras para recibir el legado de la escritora chilena Isabel Allende. Carmen Noguero. C/ Barquillo, 4. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- 'Cenicienta, el musical' llegará a la Gran Vía este otoño bajo la dirección y coreografía de Anthony Van Laast, que presenta el espectáculo y a los actores protagonistas junto a Yolanda Pérez Abejón, directora general de Stage Entertainment. Real Casino de Madrid. C/ Alcalá, 19. (Texto)

11:30h.- Madrid.- THYSSEN EXPOSICIÓN.- El director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y comisario de la exposición, Guillermo Solana y la artista japonesa Ayako Rokkaku presentan la exposición 'Para los momentos en que te sientes paraíso'. Museo Thyssen. Paseo del Prado, 8. (Texto)

11:30h.- Madrid.- INSITUTO CERVANTES.- El Instituto Cervantes acoge el acto de investidura de la escritora Isabel Allende como doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. C/ Barquillo, 4. (Texto)

11:30h.- Málaga.- FARAH ATASSI.- Presentación en el Museo Picasso de Málaga de la exposición temporal 'Farah Atassi. Genius Loci', con la presencia de la artista belga; de la comisaria, Marjolaine Lévy, y del presidente del Consejo Ejecutivo de la pinacoteca, Bernard Ruiz-Picasso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- FOTOGRAFÍA BOWIE.- La galería Fotonostrum presenta la exposición Bowie X Sukita, que incluye 70 fotografías de David Bowie del reconocido fotógrafo japonés Masayoshi Sukita. Fotonostrum C/Princesa 19. (Texto) (Foto)

12:00h.- Getaria (Gipuzkoa).- MUSEO BALENCIAGA.- Presentación de la exposición 'Las sutilezas de un diálogo', que expone por primera vez en un museo creaciones de la marca Balenciaga, en diálogo con piezas del modisto Cristóbal Balenciaga. Museo Balenciaga. (Texto) (Foto)

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ARTE EL PASO.- El director de la Fundación Martin Chirino, Jesús M. Castaño, presenta 'El Paso. Vanguardia y compromiso', una exposición sobre ese grupo de artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX, incluido el propio escultor grancanario. Fundación Martín Chirino. (Castillo de la Luz) (Texto) (Foto)

12:30h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Presentación de la XII edición del festival Flamenco On Fire con la presencia de representantes de la organización, del Gobierno de Navarra y de los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Viana. Baluarte. (Texto) (Foto)

13:00h.- Utrera (Sevilla).- FLAMENCO FESTIVALES.- El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, presenta el Festival Flamenco Gazpacho Andaluz de Morón de la Frontera. Casa de la Cultura (C/ Rodrigo Caro, 3)

16:00h.- Madrid.- CÓMIC NOVEDADES.- Rueda de prensa online con Javier y Juan Gallego, autores del cómic 'La plaga' (Reservoir Books), una novela gráfica sobre cómo los bulos y la tiranía del éxito afectan a la salud mental. Online

17:00h.- Toledo.- DISEÑO MODA.- La segunda edición de 'Castilla-La mancha es moda' concluye con un desfile de Ulises Mérida, Raquel López, Carmen Alba y Félix Ramiro. Puerta de Bisagra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Mérida.- EMERITA LVDICA.- Siglos después de que los ciudadanos de la antigua Augusta Emerita disfrutaran con las carreras de cuadrigas, estas vuelven al circo romano emeritense con motivo de la fiesta recreacionista, en la que el público asiste ataviado de patricios, plebeyos y esclavos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- La artista murciana Sonia Navarro inaugura su primera exposición institucional, 'Fronteras y Territorios', en la Sala Alcalá 31, un recorrido por los más de 30 años de su carrera con más de cien piezas de diversos formatos. Alcalá 31.

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros con reses de Alcurrucén para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque. Plaza de Las Ventas. (Texto)

19:00h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA EXPOSICIÓN.- La delegada del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en Madrid y PHotoESPAÑA inauguran la exposición 'Flucht. Las huidas de Walter Benjamin' de Espe Pons. Centro Cultural-Librería Blanquerna.

19:00h.- Madrid.- PREMIO LITERATURA.- Premio La Mistral Nouvelle 2025, que organiza la librería del mismo nombre para destacar voces innovadoras de la narrativa breve, y en cuyo jurado figuran Elvira Lindo, Leonardo Padura y Leila Guerriero. Palacio Fernán Núñez. C/ Santa Isabel, 44.

21:00h.- Sevilla - NOVELA PREMIO - XXX edición del Premio Fernando Lara de Novela, dotado con 120.000 euros, se falla en el transcurso de una cena de gala que se celebra en los Reales Alcázares de Sevilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ÓPERA.- Los cantantes Kristina Mkhitaryan, Xabier Anduaga, Simone Piazzola y Nora Carrasco encabezan el reparto de 'La Traviata', de Verdi, la cuarta ópera programada en la temporada lírica de Las Palmas de Gran Canaria. Teatro Pérez Galdós. EFE

