Valverde ante el sorteo de Copa: "para mí éstos son los peores partidos de la temporada"

Lezama (Bizkaia), 7 dic (EFE).- El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, club y técnico vigentes campeones del torneo, desveló que los de las primeras rondas de la Copa del Rey ante rivales de inferior categoría, cuyos dieciseisavos de final se sortearán este lunes, día 9, son para él "los peores partidos de la temporada".

"Para mí son los peores partidos de la temporada porque te la estás jugando y parece que nadie le da importancia. Y todos sabemos la importancia que tiene", dijo en la previa del choque liguero de mañana en San Mamés ante un Villarreal víctima de uno de esos partidos esta semana frente al Pontevedra.

"Les ha pasado a ellos, nos puede pasar a nosotros y le puede pasar a cualquier equipo", alertó al respecto, sin que querer mostrar "preferencias" entre los cuatro equipos de Segunda RFEF que podrían tocarle en suerte al Athletic en el sorteo del lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (13.00 horas).

Esos equipos son la UD Barbastro, el Pontevedra CF, la UD Logroñés y el Club Deportiva Minera de Cartagena. "No los conozco demasiado de haberlos visto jugar salvo un poco que he seguido el Villarreal contra el Pontevedra, pero a los demás no les conozco demasiado", apuntó la razón por la que no tiene "preferencias" de antemano.

Lo que sí avisó a su equipo y a sus jugadores es que, sea cual sea el rival, deberán tomarse la eliminatoria "en serio" para no tener un disgusto indeseado en un torneo que en este 2024 les ha permitido volver a sacar la Gabarra a la Ría bilbaína.

"No quiero hablar de preferencias en ningún caso, pero hay que tomárselo en serio porque sabemos que el premio es importante, el de pasar la eliminatoria. El partido entraña dificultad. La Copa del Rey es en estas eliminatorias es una competición peligrosísima, los que más lo sabemos somos los entrenadores", reflexionó. EFE