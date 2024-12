Naoki Urasawa: "Muchos japoneses comenzaron a situar Barcelona en el mapa con 'Yawara!'"

Barcelona, 5 dic (EFE).- El 'mangaka' Naoki Urasawa, invitado de honor y autor del cartel del 30 Manga Barcelona, ha explicado en rueda de prensa que "muchos japoneses comenzaron a situar Barcelona en el mapa con 'Yawara!'", un manga que sigue la historia de una judoca hasta participar en los Juegos Olímpicos de 1992.

"He visitado muchas ciudades y me parece que no hay ninguna tan única como Barcelona", ha señalado este jueves Urasawa, quien estuvo en la capital catalana en 1991 para documentarse para el guion de 'Yawara!'.

"¡Cuando enseñé las fotos a mis ayudantes se quejaron porque tenían que dibujar muchas líneas curvas!", ha recordado entre risas el 'mangaka', quien ha señalado que con esa obra "muchos japoneses comenzaron a situar Barcelona en el mapa" al seguir semana a semana el camino de Yawara, la protagonista de la historia, hasta llegar a competir en los Juegos Olímpicos de 1992.

El autor, que suele usar eventos históricos reales para enmarcar sus historias, ha manifestado que esto lo hace porque "crear un mundo de ficción entero desde cero es tremendamente difícil".

"Tenemos una historia riquísima, podemos recordar la Segunda Guerra Mundial o la caída del Imperio Romano… Todo eso forma parte de nosotros y sería una pena no aprovechar ese escenario tan rico para crear historias", ha incidido el autor del cartel de este 30 Manga Barcelona.

Urawasa publicó en 1981 'Return', su primera obra, con la que ganó el premio al mejor autor novel de la editorial Shōgakukan.

Pese a este reconocimiento, ha admitido ante la prensa que los inicios no fueron fáciles, ya que entonces "había menos revistas y menos plataformas" y era más difícil hacerse un hueco.

Sin embargo, ahora "es más sencillo llegar a publicar", motivo por el que Urasawa cree que los autores jóvenes han perdido "ese espíritu rebelde que nosotros teníamos" porque los dibujantes de su generación querían "cambiar el mundo del manga".

Recordando a ese 'mangaka' novel, Urasawa ha señalado si pudiera hablar con él mismo de hace 20 o 30 años, cuando estaba haciendo 140 páginas al mes, le diría que "si trabaja duro podrá dedicarse el resto de su vida a escribir".

Urasawa ha creado mangas ampliamente reconocidos como 'Yawara!', 'Master Keaton', 'Monster', 'Pluto' o '20th Century Boys', por lo que ha confesado que no entiende que haya autores "que se conformen con crear solo una o dos historias en su vida", y ha adelantado que ahora tiene "dos o tres ideas que si tuviera tiempo ya estaría escribiendo".

"Lo realmente difícil es el trabajo previo a una obra, pero una vez se está desarrollando ya estamos pensando en la siguiente", ha puntualizado el dibujante.

Sobre los cambios digitales surgidos en los últimos años, Urasawa ha explicado que su manera de trabajar no ha cambiado, por lo que sigue trabajando sobre papel, aunque también se ha tenido que adaptar a las nuevas tecnologías para llegar a un público más amplio.

"Si no publicas en digital es como que no existes para las generaciones jóvenes", ha relatado el autor, quien ha notado que muchos lectores que lo están descubriendo a partir de la digitalización de su obra.

El Manga Barcelona ha abierto hoy sus puertas de su trigésima edición en la Fira de Barcelona Gran Via con todas las entradas vendidas para el viernes, el sábado y el domingo. EFE

gcm/hm/lml

(Foto) (Vídeo)